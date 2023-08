Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, verminderte Konzentrationsfähigkeit bis hin zu Suizidgedanken: Das sind einige der vielen Depressionssymptome. Dem Bundesministerium für Gesundheit zufolge gehören depressive Störungen zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Das Projekt Mut-Tour möchte zumindest Letzteres ändern.

Unterwegs auf schwer bepackten Rädern

Auf ihren schwer bepackten Rädern fahren die sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Mut-Tour an sechs Tagen von Kempten nach Freiburg. Betroffene, Angehörige und Interessierte können mitradeln. Haltepunkt in Überlingen ist der Landungsplatz. Peter Kraus, Betroffener und Tour-Teilnehmer, beantwortet Fragen zu Projekt und Krankheit.

Was ist die Mut-Tour? Die Mut-Tour ist ein Projekt des Vereins „Mut fördern“. Es wurde vor elf Jahren ins Leben gerufen und soll ein Bewusstsein für Depressionen schaffen. Über drei Monate hinweg sind verschiedene Teams deutschlandweit auf Tandems, zu Fuß und manchmal mit Pferden unterwegs. Dabei wollen die Teilnehmer anderen Menschen Mut machen. Bei ihren Stopps kommen sie mit Passanten ins Gespräch, sprechen mit Medienvertretern und verteilen Informationsmaterial.

Acht Prozent der Erwachsenen sind von Depressionen betroffen

Laut dem Robert-Koch-Institut sind in Deutschland rund acht Prozent der Erwachsenen von Depressionen betroffen. Peter Kraus war deswegen schon mal in einer Klinik. Er ist wegen seiner Depressionen bereits in Rente und fährt dieses Jahr zum zehnten Mal bei der Mut-Tour mit.

„Früher war Radfahren ein großes Hobby von mir. Ich habe Radtouren nach Moskau, Jalta, Jerusalem und Istanbul gemacht“, erzählt der Freiburger. Da er es genieße, mit anderen etwas zu unternehmen, sich sportlich zu betätigen und in der Natur zu sein, habe er damals beschlossen, teilzunehmen. Die Bodenseeregion sei durch ihre naturnahen Wege eine besonders schöne Strecke. Die gesamte Mut-Tour, die dieses Jahr aus elf Tandem- und zwei Wanderteams besteht, führt durch die ganze Bundesrepublik.

Peter Kraus ist selbst von Depressionen betroffen und nimmt zeit zehn Jahren an der Mut-Tour teil. | Bild: Josefine Nord

Peter Kraus will vermitteln, dass es eine ernsthafte Krankheit ist

„Ich möchte, dass andere über Depressionen wissen, dass es eine wirklich ernsthafte Erkrankung ist. Nicht nur ein Stimmungstief“, sagt Peter Kraus. Depressionen sähen viele eher als ein Anzeichen von Schwäche, ist seine Meinung. „Ich glaube, vor allem bei Männern passt das nicht ins klassische Rollenbild. Deswegen suchen sie auch seltener Hilfe“, erklärt der leidenschaftliche Radler.

Das Thema ist sehr präsent

Auf ihrer Route kommen er und seine Teammitglieder mit Passanten ins Gespräch. „Entweder sind die Leute selbst betroffen, die uns ansprechen, oder sie haben jemanden in der Familie oder im Freundeskreis. Das Thema ist sehr präsent, auch wenn sich viele erst mal nicht trauen, darüber zu reden.“ Peter Kraus möchte Gesunde dazu anhalten, auf Tipps zu verzichten. „Geh mal spazieren oder mach einfach mal mehr Sport, hören wir ziemlich oft“, sagt der Frührentner. Auch wenn frische Luft und Bewegung gut tun, helfe es nicht, wenn man die Erkrankung bagatellisiere.

Hilfe anbieten, aber nicht aufdrängen

Stattdessen rät Peter Kraus Angehörigen dazu, einfach nur da zu sein, zuzuhören und Hilfe anzubieten, diese aber nicht aufzudrängen. Außerdem sei es wichtig zu verstehen, dass auch depressive Menschen mal gute Tage haben und auch mal fröhlich sein können. „Wenn man körperlich krank ist und einen guten Tag hat, dann freuen sich die Kollegen, dass es einem mal gut geht. Wenn ich aber psychisch etwas habe, dann denken andere, dass man nur simuliert. Das finde ich ziemlich schade.“

Bei der Mut-Tour kann sich jeder anmelden, der das Projekt unterstützen möchte. Es gibt verschiedene Wege mitzumachen. „Wer mitradeln möchte, muss wissen, dass wir draußen schlafen, dass wir morgens noch nicht wissen, wo wir abends übernachten und dass man nur sehr wenig Gepäck mitnehmen kann“, zählt Peter Kraus auf. Alles in allem sei die Fahrradtour für Gesunde und Kranke ziemlich anstrengend.