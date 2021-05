von Mardiros Tavit

Auch das zweite Corona-Jahr beeinträchtigt die muslimische Moscheegemeinde in ihrer Religionsausübung. Aktuell können die Muslime zum zweiten mal in Folge ihren heiligen Monat Ramadan nur eingeschränkt begehen. Mehmet Akif Destici, Imam der Überlinger Merkez-Moschee, zählt die Einschränkungen und die Folgen der Corona-Pandemie auf.

Imam: „Platz für mehr Betende wäre vorhanden“

Nach dem Glaubensbekenntnis bilden die fünf täglichen Pflichtgebete die zweite Säule des Islam. Die Gebete sollen die Muslime – wenn möglich – in der Mosche verrichten. Vor allem gilt dás für das Freitagsgebet. Dies steht jedoch konträr zu den Corona-Schutzmaßnahmen.

„Täglich kommen insgesamt kaum 15 Gläubige in den Gebetssaal“, beklagt der Imam. Auch wenn sehr auf die Einhaltung der Maßnahmen geachtet werde, Platz für mehr Betende wäre vorhanden.

In jeder Moschee hängt eine Uhr mit den Gebetszeiten. | Bild: Mardiros Tavit

Das Lüften des Gebetraums, die Händedesinfektion, das Tragen einer Mund-Nasen-Maske, das Mitbringen eines eigenen Gebetteppichs und der Zwei-Meter-Abstand. „Das alles müssen die Besucher einhalten, wollen sie hier beten“, zählt Destici auf. Aber das sei schon alles Routine geworden. Schließlich sei man im zweiten Jahr der Corona-Pandemie. Eine weitere Sorge treibt ihn dabei um. „Wir wollen uns nichts nachsagen lassen.“ Der Imam ist überzeugt, dass sich dank der Maßnahmen niemand in der Mosche anstecken kann.

Die fünf Säulen des Islam Das Glaubensbekenntnis (Schahada) ist die erste Säule des Islam. Danach gibt es nur einen allmächtigen Gott (Allah) und Mohammed ist sein Prophet. Die zweite Säule sind die täglichen fünf Pflichtgebete (Salah). Vor dem Sonnenaufgang, am Mittag, am Nachmittag, nach dem Sonnenuntergang und zur Nacht soll der Gläubige beten. Die Almosenpflicht (Zekat) ist die dritte Säule. Einmal im Jahr soll der Muslim 2,5 Prozent (1/40 Teil) seines Vermögens den Bedürftigen spenden. Hierbei gibt es sehr genau Bestimmungen ab wann und wie genau das Vermögen ausgerechnet wird. Das Einhalten des Fastens im heiligen Monat Ramadan (Saum) ist die vierte Säule. Einmal im Leben soll der Muslim nach Mekka pilgern (Hadsch).

Die Nischen auf dem Teppich sind markiert. Jeweils zwei Gebetsplätze sind zusammen genommen. Jede zweite Reihe wird frei gelassen. So beten die Muslime in der Merkez-Moschee mit Abstand. Üblicherweise werden die Gebete sonst Schulter an Schulter verrichtet.

Überlingen „Unsere Türen stehen für alle weit offen“: Der Imam von Überlingen lädt alle Interessierten in die Moschee ein Das könnte Sie auch interessieren

Was unter normalen Umständen dazu gehört und einen großen Teil des Gemeindelebens ausmacht, ist in diesen Zeiten unerwünscht. Die Gläubigen werden vom Hoca, so der Ehrentitel des Imam Destici als Gelehrter, aufgefordert, das Gelände nach dem Gebet zügig zu verlassen.

Der Imam der Merkez Moschee auf der Kanzel (Mimber). Vom Mimber aus werden ausschließlich Freitags- und Feiertagspredigten gehalten. Die oberste Stufe des Mimber ist ausschließlich dem Propheten Mohammed vorbehalten. Der Imam predigt zwei Stufen darunter. | Bild: Mardiros Tavit

„Das alles ist nicht schön, aber was sollen wir machen, so sind die Zeiten“, gesteht Destici etwas fatalistisch. Zwar verlaufe der Ramadan auch dieses Jahr sehr schön, aber das heimelige Gemeinschaftsgefühl komme nicht so richtig auf. Denn das gemeinschaftliche tägliche Fastenbrechen (Iftar) könne nicht stattfinden. Einladungen nach Hause zum abendlichen Festessen werden nicht mehr ausgesprochen. So kämen Familien und Freunde in dieser heiligen Zeit nicht zusammen. Ein sehr wichtiger Aspekt des Heiligen Monats Ramadan falle weg.

Im Ramadan innerlich reinigen, den Glauben stärken

„Im Ramadan soll sich der Muslim innerlich reinigen, seinen Glauben stärken und seinen religiösen Pflichten nachkommen, auf dass er ein besserer Mensch werde“, fasst der Hoca die Aufgaben der Muslime in den 30 Fastentagen zusammen.

Mehmet Akif Destici ist der Imam der Überlinger Merkez Moschee. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2020. Hoca lautet sein Ehrentitel. Das bedeutet so viel wie Gelehrter. | Bild: Mardiros Tavit

Da im Islam nach dem Mondkalender gerechnet wird, scheint der Ramadan im Westen ein beweglicher Feiertag zu sein. „Die jährliche Differenz zwischen dem Mond- und dem Sonnenkalender sind zehn Tage.“ So rückt der Ramadan jährlich zehn Tage im Jahr vor.

Imam Mehmet Akif Destici an der Gebetskanzel (Kürsü), von wo aus er den Koran und weitere heilige Schriften rezitiert. | Bild: Mardiros Tavit

Zur Zeit sind die täglichen 16 Stunden Fasten eine besondere Herausforderung für Gläubigen. Denn von etwa 4.30 Uhr bis 20.30 Uhr darf weder gegessen noch getrunken werden. Für manchen eine Prüfung, gibt der Imam zu. Umso wundervoller sei das Beisammensein, sei das gemeinsame Fastenbrechen, das stets mit einem Biss in eine Dattel eröffnet werde.

Pflichtabgaben im Islam Die Pflichtabgabe oder Almosen soll im Heiligen Monat Ramadan gezahlt werden. Dabei werden im Groben drei Spendentypen unterschieden. Die Zekat ist eine Art Vermögensabgabe. Sie wird ab einer bestimmten Mindestgrenze bezahlt. Dabei muss das Vermögen ein Jahr lang über dieser Mindestgrenze liegen. Welches Vermögen für die Berechnung der Mindestgrenze herangezogen wird, ist von den religiösen Rechtsgelehrten genau bestimmt worden. Danach muss ein Vierzigstel des Vermögens (2,5 Prozent) abgeführt werden. Eine weitere Abgabe, die bezahlt werden muss, ist eine Art Kopfsteuer (Fitre). Heuer wurde sie auf 10 Euro festgelegt. Sie muss vom Familienoberhaupt für alle im Haushalt lebenden Familienmitglieder bezahlt werden. Eltern mit zwei Kindern würden demnach 40 Euro an eine wohltätige Einrichtung spenden. Daneben gibt es noch die Fidje. Fidje zahlen die Gläubigen, wenn sie nicht Fasten halten können. Schwangere, Kranke, Reisende sind nicht zum Fastenhalten verpflichtet. Sie sollten aber die Fastentage nachholen, sobald dies für sie möglich ist. Für die im Ramadan ausgefallenen Fastentage soll der gläubige Muslim so viel Getreide spenden, wie es bedarf, einen Menschen einen Tag lang sattzubekommen. Einfachheit halber können aber auch 10 Euro pro Tag wohltätigen Einrichtungen gespendet werden. Wer diese Spenden erhält, ist genau definiert. Hierbei sind acht Personengruppen festgelegt: die Armen, die bedürftigen Menschen, die mit der Verwaltung der Almosen Beauftragten, um Menschen für den Islam zu gewinnen (also auch Nichtmuslime können Empfänger sein), Sklaven und deren Befreiung, Menschen die verschuldet sind, für die Sache Allahs und Reisende.

Eine ganz besondere Nacht ist diesmal der 8. Mai: die Nacht der Allmacht. Dem islamischen Glauben zufolge wurden in jener Nacht die ersten Verse des Koran offenbart. „Die Moscheen in aller Welt sind in dieser Nacht durchgängig offen.“ Die Gläubigen beten und rezitieren Heilige Schriften bis zum Morgengrauen. Wann genau die Kadir Nacht (Kadir Gecesi) ist, wird für die Merkez Moschee von der Türkischen-Islamischen Union der Anstalt der Religion (Ditib) festgelegt.

Moschee steht allen Nationen und Nachbarn offen

Auch wenn er von der Türkischen Republik bezahlt wird, und seine Moschee der Ditib angeschlossen ist, möchte Mehmet Akif Destici seine Moschee nicht als türkische Moschee bezeichnen. „Der überwiegende Großteil unserer Mitglieder sind türkischstämmig. Die Mosche steht aber für alle offen.“

So kämen auch Afghanen, Syrer, Araber oder auch Muslime aus afrikanischen Ländern zu den Freitags- und Feiertagsgebeten. „Die Moschee steht auch unseren deutschen und christlichen Nachbarn offen.“ Deren Besuche fehlten ihm, aber das sei wohl der Pandemie geschuldet.

Häfler Imam vermisst die übliche Lebendigkeit

Ein Blick nach Friedrichshafen zeigt, dass Imam Mehmet Akif Destici mit seinen Sorgen nicht allein ist. Dass die Ditib-Moschee dort Mehmet-Akif-Moschee heißt, ist reiner Zufall. Der türkische Dichter Mehmet Akif Ersoy hat den Text der türkischen Nationalhymne, den Unabhängigkeitsmarsch (Istiklal Marsi), geschrieben.

Der Häfler Imam Recep Öz bestätigt die Ausführungen seines Kollegen aus Überlingen. „Wegen der Pandemie können wir den Ramadan nicht wie in früheren Zeiten begehen.“ Das Beisammensein fehlt sehr. „Früher kamen alle zusammen, haben sich unterhalten, es war lebendiger.“

Dies alles sei der Pandemie zum Opfer gefallen. Die Gläubigen blieben aus Angst um eine Ansteckung weg. Den Iftar begingen sie daheim ohne Besuch. Er verstehe das. Trotzdem möge er nicht klagen. „Jeder, der will, kann seine Religion ausüben und seinen Pflichten nachgehen“, findet Recep Öz. Demzufolge der diesjährige Ramadan trotz aller Widrigkeiten schön verlaufe. Auch wenn die Moschee an den täglichen Gebeten nicht voll werde, so seien die Freitagsgebete doch sehr gut besucht.

Singen/Hegau Fasten in der Pandemie: Wie es der Singener Muslim-Gemeinde in Corona-Zeiten geht Das könnte Sie auch interessieren

„Gottseidank haben wir eine große Moschee mit einem großen Hof“, sagt der Häfler Imam. Wenn das Wetter es zulasse, beteten die Besucher dann draußen im Hof. Ansonsten habe er eingeführt, dass das Freitagsgebet doppelt abgehalten wird, damit die Abstände in der Moschee eingehalten werden können.