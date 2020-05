Der hiesige FDP-Landtagsabgeordnete Klaus Hoher (Salem) stattete einem Überlinger Fitnessstudio einen Besuch ab, um sich nach den Auswirkungen der Corona-Krise zu erkundigen. Hoher sieht in den Studios einen „essentiellen Beitrag für die Volkgesundheit“. Diese Stellung werde von der Politik unterschätzt, wenn nicht sogar übersehen, schreibt er in einem Pressetext.

Hoher laut einem Pressetext: „Das Trainieren in Fitness- und Gesundheitsstudios leistet einen relevanten Beitrag dafür, dass das Immunsystem der Menschen gestärkt wird und damit auch Risikogruppen im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie reduziert werden. Die Menschen in Deutschland versterben jedes Jahr in großer Anzahl, weil sie keinen Sport treiben.“ Durch das Hygienekonzept sei gewährleistet, dass überall der Abstand von zwei Metern eingehalten werden könne und in den Kursräumen sei gewährleistet, dass jeder Kursteilnehmer 20 Quadratmeter für sich alleine zur Verfügung habe, so die Überzeugung Hohers nach seinem Besuch bei „fitness for you“ in Nußdorf. Nun bedürfe es eines klaren Fahrplans zum Ende des Lockdowns, fordert Hoher, „denn wir dürfen die Unternehmen der Region nicht unnötig mehr belasten als unbedingt geboten“.

Hoher ist sportpolitischer Sprecher der FDP/DVP Fraktion. Hoher weiter: „Wenn ein Unternehmen mit dem Infektionsschutz kompatibel ist, sollte es auch möglich sein, den Betrieb wiederaufzunehmen. Es ist nun für die Politik an der Zeit, zu definieren, wann die Krise beendet ist. Damit Bürgerinnen und Bürger wissen, wann sie wieder ihren Freizeitaktivitäten, wie beispielsweise dem Besuch im Fitnessstudio, nachgehen können.“