Sie ist nach wie vor Feuer und Flamme für ihren Beruf, der Burn-out zwingt sie nun aber zu einem Richtungswechsel: Jeannette Munère, Gründerin und Leiterin der renommierten Musicalschule Bodensee. Die Einrichtung hat schon bei einigen Tanz- und Schauspiel-Talenten den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere im Showgeschäft gelegt (siehe Infokasten). Munères Nachfolgerin heißt Scarlett Mattka, die seit einem Jahr an dem Institut unterrichtet.

Scarlett Mattka. Sie studierte in Mailand Ballett, Tanztheater und Choreografie. Bild: Holger Niederberger | Bild: Niederberger, Holger

„Sitzt Du gerade?“ „Ja, warum?“ „Ich möchte gerne Dir die Leitung der Schule übergeben.“ Scarlett Mattka schildert den Dialog mit Jeannette Munère, der zur Folge hat, dass sie seit dem 1. September die Verantwortung an der Musical-Pop-Dance-Academy trägt. Wobei sie aber nicht Chefin der gesamten Einrichtung ist, denn Munères Mann hat in Zusammenarbeit mit ihrer Sekretärin erst einmal die Geschäftsleitung der Musicalschule Bodensee in den Bereichen Gesang und Instrumental übernommen, während sich Mattka an der Musical-Pop-Dance-Academy für die Bereiche Tanz und Schauspiel verantwortlich zeigt.

Gut behütet: Scarlett Mattka | Bild: privat

Beide Säulen der Schule werden ihre Angebote nach wie vor unter einem gemeinsamen Dach an der Hägerstraße 12 vorhalten. „Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als mir Jeannette das Angebot unterbreitete, ihre Nachfolgerin zu werden“, sagt die 38-jährige Mattka, die zusammen mit ihrem Mann und der dreijährigen Tochter in Bodman wohnt. „Das ist ein wunderbarer Ort“, so die am italienischen Gardasee aufgewachsene Mattka, deren Eltern aus dem Rheinland stammen. Als sie nach Deutschland zurückkehrte, lebte sie mit ihrer kleinen Familie zunächst in Schopfheim. Doch dann musste sie wieder Wasser in ihrer Nähe wissen – und zog an den Bodensee.

Jeanette Munère vor der Musical Pop & Dance Academy alias Musicalschule Bodensee in Überlinger Hägerstraße 12. | Bild: Jäckle, Reiner

Ihre Ausbildung, besser ihre Ausbildungen, hat sie aber noch in Mailand gemacht. Ein Ballettstudium absolvierte sie am Teatro Carcano, einem traditionsreichen Opernhaus. Es folgte ein Studium in Tanztheater und Choreografie, ebenfalls in der norditalienischen Metropole. Seit rund 20 Jahren sei sie nun schon als Lehrerin tätig, erzählt Mattka, die im Laufe ihres Berufslebens für verschieden Tanzkompanien über Bühnen wirbelte.

Munère hat Ende vergangenen Jahres öffentlich gemacht, dass bei ihr ein Burn-out diagnostiziert worden war – weil sie anderen Betroffenen Mut machen wollte, zu der Krankheit zu stehen. Schlaflosigkeit, ein blockierter Kiefer, Migräne, die zum Erbrechen führte, eine ausbleibende Stimme und Lähmungserscheinungen: Mit diesen Symptomen zeigte sich das Burn-out bei Munère, die sich schließlich in einer Fachklinik behandeln ließ. Zunächst sah es auch so aus, als habe sie mit Entspannungstechniken, Aufenthalten in der Natur und Sport einen Weg aus der Krankheit gefunden. Doch als Selbstständige, die ihre Leidenschaft zu einhundert Prozent lebt, ist eine Rückkehr an den selben Arbeitsplatz nicht mehr möglich. Burn-out-Patienten benötigen eine Wiedereingliederung und einen langsamen Aufbau an Arbeitsstunden, was bei einer Selbstständigkeit aber nicht möglich ist. Und so kehrte der Burn-out zurück. Das führte nun zum Entschluss, sich aus der Musicalschule zurückzuziehen. Der Rückzug schmerze natürlich, zumal zahlreichen ihrer Schützlinge Fuß Im Showgeschäft gefasst haben und viele Freundschaften fürs Leben geschlossen wurden. Für die diplomierte Klavier- und Gesangspädagogin ist die Zeit aber reif, neue Wege zu gehen, sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Erfolge Rund 2500 Gäste bei sechs ausverkauften Vorstellungen im Überlinger Kursaal: Das Musical „Fame“ unter der Gesamtleitung von Munère und der Bandleitung des Chefdirigenten von Stage Entertainment, Boris Ritter, wurde im Jahr 2019 zum größten Publikumserfolg in der Geschichte der Musicalschule Bodensee. Unter anderem stand Phil Siedenburg aus Mimmenhausen 2018 bei der Talentshow „The Voice Kids„ auf der TV-Bühne. Bundespreisträger von „Jugend musiziert“ zählen ebenso zu den Absolventen der Musikschule wie Künstler, die heute in Musicals auftreten oder eine Schauspiel- oder Tanzausbildung absolvieren. Einen internationalen Triumph feierte die Musicalschule im Bereich Hip Hop bei der UDO (United Dance Organisation)-WM 2017 in Glasgow. (hon)

Vor 20 Jahren zog Munère nach Überlingen. Zunächst unterrichtete sie in einem kleinen Gesangs- und Klavierstudio. Als zwei ihrer Schüler Musical studieren wollten, entschied sie sich, die Bereiche Tanz und Schauspiel in ihrem Kursangebot ebenfalls abzudecken, um den Jugendlichen eine Basis für eine Aufnahmeprüfung zu geben. Dafür rief sie die Musicalschule Bodensee ins Leben. Die Qualität der Ausbildung sprach sich in der Region herum und bald kamen Schüler aus dem gesamten Bodenseekreis zu ihr. 2012 kaufte Munère das ehemalige Möbelhaus Storz an der Hägerstraße 12, das die Familie ihres Mannes mit ganz viel Eigenleistung zur Musical-Pop-Dance-Academy ausbaute. Die Konzerte wurden in der Folge immer größer und größer, die Erfolge und Showeinlagen ebenso.

Im vergangenen Jahr: Mit „Fame“ begeisterte die Musicalschule Bodensee bei sechs Aufführungen im jeweils ausverkauften Kursaal. | Bild: Manuela Klaas

Schnuppertag: Was bietet die Musicalschule Bodensee? Antworten auf diese Frage gibt‘s beim Schnuppertag am Sonntag, 20. September, von 10 bis 19.15 Uhr im Institut an der Hägerstraße 12. Zwischen 14 und 17 Uhr präsentieren sich die Bereiche Gesang und Klavier, zwischen 10 und 11 Uhr sowie zwischen 15 und 15.30 Uhr stellt sich der Bereich Schauspiel vor. Die Tanzkurse (zum Beispiel Hip Hop, Breakdance, Modern oder Ballett) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind zwischen 10 und 19.15 Uhr an der Reihe.