„Es ist unglaublich toll, dass angesichts der Bürokratie in Deutschland hier so etwas zustande kommt“, freut sich Wolfgang Biller. Das Lob des Leiters der Mountainbike-Gruppe der Überlinger Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) gilt der Abteilung Grünflächen, Umwelt und Forst. In einer nicht ganz alltäglichen Kooperation werden der Verein und die Stadtverwaltung einen Mountainbike-Trail im Burgbergwald betreiben. „Es haben sich hier seit längerer Zeit nicht legalisierte Biker-Routen etabliert“, erläutert Rolf Geiger, Leiter der Abteilung Grünflächen, Umwelt und Forst. Seit geraumer Zeit spürten sie den Druck der Freizeitsportler, die Waldbereiche für ihre Aktivitäten nutzen wollen und teilweise kurzerhand selbst Strecken angelegt und Sprungschanzen gezimmert hätten.

Erstes Gespräch zwischen Forstabteilung und Bikern lief positiv

Durch Zufall seien Mitarbeiter der Forstabteilung mit den Bikern in Kontakt gekommen und hätten sich zum Gespräch verabredet. Das lief laut Rolf Geiger konstruktiv und in guter Atmosphäre ab. Gemeinsam habe man überlegt, wie man mit der Situation umgehen könne.

DAV kommt als Vertragspartner der Stadt ins Spiel

Da die bisher nicht organisierten Sportler eine juristische Person benötigten, die als Vertragspartner der Stadt fungieren kann, kam der DAV ins Spiel. Die Initiatoren rannten beim DAV-Vorsitzenden Hans-Dieter Fahnauer offene Türen ein.

Die Lage des geplanten legalen Mountainbike Trails beschreibt Rolf Geiger als ideal: „Der Wald eignet sich sehr gut. Er ist von Straßen oder Bebauung umgeben, hat ein starkes Relief und ist forstwirtschaftlich schwer nutzbar.“ Außerdem sei die Strecke in Nähe der Stadt auch für Jugendliche gut erreichbar.

Biker und Spaziergänger sollen sich nicht ins Gehege kommen

Das Konzept sieht einen Trail mit drei Routen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade vor. Am Einstieg auf der höchsten Stelle wird es einen Plan geben, auf dem die Routen für Könner in Schwarz und für Einsteiger in Blau gekennzeichnet sind. „Es wird nur drei Kreuzungspunkte mit Fußwegen geben, ansonsten verlaufen die Biker-Routen getrennt“, beschreibt Benjamin Picker. Diese Kreuzungen wollen sie so ausbauen, dass die Radfahrer dort mit geringer Geschwindigkeit unterwegs sind und die Bereiche gut einsehbar sind. „Die Anwohner können also weiterhin in Ruhe ihren Hund ausführen oder zum Einkaufen gehen“, ergänzt Picker. Er gehört zu den Bikern, die nun Mitglieder des DAV sind und sich um die Umsetzung des Mountainbike-Trails kümmern.

Rettungspunkte werden fest gekennzeichnet

Auch für die Sicherheit der Mountainbiker wollen sie etwas tun. „Diese Stelle werden wir entschärfen“, sagt Picker und zeigt auf ein Streckenstück, wo die Biker zurzeit regelrecht abheben können. Damit hier weiterhin große Sprünge möglich, aber nicht nötig sind, soll Erde aufgefüllt werden. „Es wird auch Rettungspunkte geben“, ergänzt Biker Moritz Raible. Solche Schilder helfen mit ihrer Kennzeichnung bei Notfällen, die Rettungskräften zur richtigen Stelle zu leiten.

Vertrag zwischen Stadt und DAV regelt Zuständigkeiten

Die Aufgabenverteilung und Zuständigkeiten beim Betreiben des Trails werden in einem Vertrag zwischen der Stadt und dem DAV geregelt. Laut Rolf Geiger muss die Stadt als Grundstückseigentümer den Baumbestand im Auge behalten und gegebenenfalls Gefahrenquellen durch Bäume beseitigen. Dazu seien regelmäßige Kontrollgänge im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht geplant. Der DAV übernimmt die Pflege des Trails und sorgt für dessen sichere Beschaffenheit. „Wir sind gegenüber der Stadt verantwortlich“, erklärt Hans-Dieter Fahnauer.

Zustimmung im Ratsausschuss, wenn Haftungsfrage geklärt ist

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales stellte Rolf Geiger das Konzept vor, das bei den Stadträten auf großen Zuspruch stieß. Einziger Kritikpunkt war die Frage nach der Haftung, die Alexander Bruns (CDU) ins Spiel brachte. Vorbehaltlich dieser Klärung stimmte der Ausschuss dem Projekt einstimmig zu. „Wir sind dabei, alle versicherungstechnischen Voraussetzungen zu schaffen, wie von Herrn Bruns in der Sitzung gefordert“, antwortet Hans-Dieter Fahnauer auf die Frage nach dem Stand der Dinge. „Es wird eine genaue Aufteilung bezüglich der Haftungen geben. Wir finden auf jeden Fall eine sichere Lösung“, sagt der Vorsitzende des DAV weiter. Mit den Mountainbikern haben sie vereinbart, dass die Strecke regelmäßig abgegangen wird. Grundsätzlich sei aber jeder Nutzer hier auf eigene Gefahr unterwegs, stellt Fahnauer heraus.

Wege müssen noch offiziell genehmigt und abgenommen werden

Ein bisschen Bürokratie bremst aber doch noch. Alle Wege, die von Fahrradfahrern im Wald genutzt werden sollen und keine zwei Meter breit sind, benötigen eine Genehmigung. „Wir sind dabei, den Antrag für die forstrechtliche Genehmigung fertigzustellen“, berichtet Rolf Geiger. Erst wenn diese vorliegt und die Routen von einem Fachmann abgenommen sind, kann es offiziell losgehen. Noah Krüger, der als Vertreter des Jugendgemeinderates den Vor-Ort-Termin nutzte, um sich über das Projekt zu informieren, ist jedenfalls begeistert: „Ich war hier selbst schon einmal mit dem Rad unterwegs und finde das eine super Sache!“

Der Mountainbike-Trail im Burgbergwald

Auf dem Areal des Burgbergwaldes in Überlingen entsteht ein Mountainbike-Trail mit drei Routen. Geplant sind eine ausgewiesene Streckenlänge von 2,5 Kilometern, eine reine Fahrstrecke von einem Kilometer und eine Uphill-Strecke von 1,5 Kilometern. Die Benutzung wird für alle kostenlos sein. Der Trail wird betreut von der Abteilung Mountainbike der Überlinger Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV). Die DAV-Abteilung bietet auch Kurse für Einsteiger sowie gemeinsame Ausfahrten an.