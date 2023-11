Was kann eigentlich jeder Einzelne für den Bestand der Demokratie tun? Immerhin handelt es sich um die Königsdisziplin aller Staatsformen, die von Dialog, Austausch und Kompromissen lebt. Oliver Nolte führt genau dies in seiner satirischen Polit-Party-Premiere „Hau rein! Wer bremst, verliert“ dem Publikum vor Augen. Eine Uraufführung, die es in sich hatte und bis zum letzten Platz ausverkauft war.

Identität und Veränderung. Zum Fundament der Demokratie gehören nicht nur Wahlen in festgelegten Abständen, sondern auch, dass Menschen friedlich miteinander umgehen, in freier Rede einander zuhören, unterschiedliche Meinungen aushalten und so zu einer eigenen Überzeugung gelangen. So weit, so gut.

Musik als Waffe

In der urgemütlichen Kellerlounge im Gunzoweg legt K.G. Maier alias DJ Soph (Oliver Nolte) auf – und alle feiern ihn, denn Kay Dschi ist ein cooler Typ. Einer, der weiß, wie es läuft. Einer, der versteht, dass Musik bei der Manipulation von Menschen eine immense Rolle spielt. Für Kay Dschi ist Musik eine Waffe, die direkt ins Emotionszentrum – am Denken vorbei – geht. Demzufolge lässt er es krachen.

Unterschwellig manipuliert der smarte DJ seine Anhänger während der Show. „Veränderungen sind notwendig. So wie bisher kann es nicht weitergehen“, schärft er dem Publikum ein. „Ich zeige euch, wie ihr ängstlichen Opfer zu Gewinnern werdet. Dafür brauche ich eure volle Hingabe. Arglistige Strategien zu entwickeln, ist das Ziel unserer Party.“ Alsdann unterweist Kay Dschi das Publikum in Form einer Schulung, wie Ängste und Misstrauen geschürt und Lügen glaubhaft verbreitet werden.

Inmitten der Party gibt es einen Exkurs zum Thema Demokratie in Form eines Märchens. Zur Veranschaulichung eines friedlichen Zusammenlebens mit Rechten und Regeln schiebt Nolte bunte Playmobilfiguren umeinander. Die Philosophen Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant vermitteln in Spielfigurenformat, dass das Glück der Gesellschaft über das private Glück zu stellen ist, wobei die Regeln gemeinsam zu verhandeln sind. „Ihr müsst miteinander reden, auch streiten – solange, bis sich alle einig sind.“ Frieden und Freiheit gibt es eben nur miteinander.

Das Premierenpublikum spendete Noltes selbstgeschriebenem Ein-Mann-Stück langanhaltenden Applaus. In der anschließenden Diskussion stellte Heike Veit aus Heiligenberg fest, dass Nolte mit dem Begriff der Moral ihrem Gefühl, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen könnte, ein Wort gegeben hat, das ihr bis dato nicht präsent war. Die Moral, so Nolte, ist bei allen Philosophen ein Thema. Schon Aristoteles hat sich damit beschäftigt, wie man den Konflikt zwischen gesellschaftlichem und privatem Glück lösen kann. Immanuel Kant war der Architekt unserer Gesellschaftsordnung, ihm zufolge ist Moral der Kitt für die Demokratie.

Lob für starke Inszenierung

Stadtrat Michael Wilkendorf lobte die starke Inszenierung: „Die Idee ist fantastisch, das Thema Demokratie in ein Theaterstück zu packen und es obendrein in dieser Qualität auf die Bühne zu bringen.“ Und Andreas Hüfe aus Überlingen befand: „Die Kay Dschis dieser Welt arbeiten genau so. Oliver Nolte legt mit seiner Politsatire den Finger tief in die Wunde und zeigt auf, wie beeinflussbar letztendlich jeder von uns ist.“

Weitere Aufführungen am Sonntag, 19. November, 18 Uhr, Samstag, 30. Dezember, sowie Freitag, 5., Samstag, 6. Januar 2024, jeweils 20 Uhr. Eintritt 25 Euro. Kartenreservierung telefonisch unter 07551 8310222 oder im Internet: www.noltes.biz.

Noltes Theater Es war 2014, da bekam Überlingen eine Bühne. Birgit Nolte-Michel und Oliver Nolte ließen das „Theater an der Linde“, in Weinstadt bei Stuttgart hinter sich und zogen in den Gewölbekeller Gunzoweg 1. Das Ehepaar, beide ambitionierte Theatermacher, Schauspieler, sie noch großartige Sängerin, verdiente sich mit ihren eigenen Stücken und Adaptionen auch klassischen Theaters schnell einen guten Ruf. 2018 übernahmen sie im Auftrag der Stadt deren Wintertheater, das früher von Tourneetheater bedient wurde. Die künstlerische Leitung liegt bei Noltes, die Stadt gibt 10.000 Euro pro Saison. (mba)