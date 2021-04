Überlingen Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Mitglieder einer Querdenker-Gruppe diskutieren in Überlingen mit Polizei und Ordnungsamt über Maskenpflicht

Zu einer Diskussion zum Thema Maskenpflicht ist es am Samstagmittag an einem Informationsstand in Überlingen gekommen. Mitglieder einer Bürgerinitiative aus dem Bereich der Querdenker wollten trotz mehrfacher Aufforderungen von Polizei und Ordnungsamt keine Masken aufsetzen.