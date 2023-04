„Wir sind alle sehr charakterstark, da ist Wumms dahinter“: So beschrieb die wiedergewählte Jugendgemeinderätin Vanessa Schnell am Ende der konstituierenden Sitzung den neuen Jugendgemeinderat. Schnell gehört dem Gremium schon seit 2018 an, die weiteren zehn Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren waren Ende März neu in das Gremium gewählt worden. Nun wurden die neuen Jugendräte am Dienstagabend ins Amt eingeführt und ihre Vorgänger verabschiedet.

Überlingen Sehr jung und sehr weiblich: Das ist der neue Jugendgemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Der im März 2023 neu gewählten Überlinger Jugendgemeinderäte versammelten sich am Dienstag, 18. April, zum ersten mal um den großen Ratstisch im historischen Rathaussaal. | Bild: Antonia Kitt

OB nimmt mit goldener Amtskette das Gelöbnis ab

Per Handschlag und mit der extra angelegten goldenen Amtskette über der Brust nahm Oberbürgermeister Jan Zeitler allen neu gewählten Jugendlichen persönlich das Gelöbnis ab, ihr Amt verantwortungsvoll auszuüben. „Es ist wichtig, dass Sie regelmäßig an den Sitzungen teilnehmen. Sie gehen eine Verpflichtung ein gegenüber Ihrer Stadt“, mahnte der OB. „Ich gelobe“, versprachen es die neuen Jugendgemeinderäte dem Oberbürgermeister in die Hand.

Maximilian Matern ist einer der neuen 11 Jugendgemeinderäte, die per Handschlag gegenüber Jan Zeitler ihr Amtsgelöbnis ablegten. | Bild: Antonia Kitt

Julia Sonntag verabschiedet sich nach viereinhalb Jahren

Zuvor hatte die bis dahin amtierende Vorsitzende des Jugendrats Julia Sonntag ein letztes Mal das Glöckchen geläutet, um die Sitzung zu eröffnen. Nach viereinhalb Jahren ende für sie eine Zeit, von der sie persönlich sehr profitiert habe, so Sonntag in ihrer Begrüßung. „Ich freue mich, dass wir unsere Projekte, wie zum Beispiel die Jugend-App, jetzt in die Hände des neuen Jugendgemeinderats legen können,“ sagte Julia Sonntag.

OB Jan Zeitler verabschiedet Julia Sonntag aus ihrem Amt als Vorsitzende des bisherigen Jugendgemeinderats. | Bild: Antonia Kitt

Scheidende Jugendgemeinderäte ziehen Bilanz

Ihre Abschiedsworte verband Julia Sonntag auch mit einem Dank an Daniela Joos von der Abteilung Bildung, Jugend, Sport der Stadt sowie an die anwesenden Gemeinderäte. Der aus dem Amt scheidende Daniel Warner bedauerte den durch Corona etwas holprigen Start des letzten Jugendgemeinderats und wünschte dem neu gewählten Gremium nun bessere Voraussetzungen. „Wir konnten keine Teambildungsmaßnahmen machen,“ sagte der Jugendliche. Trotzdem sei es gelungen, sehr schöne Projekte ins Leben zu rufen. Auch Johan Kienzle zog ein positives Resümee seiner Amtszeit: „Es war eine schöne Zeit, in der ich viel lernen konnte.“

Überlingen Jugend-App endlich am Start: Überraschung bei Vorstellung der Kandidaten für den Jugendgemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Projekt der Jugend-App für Preis nominiert

Die scheidenden Jugendgemeinderäte erhielten zum Dank ein Präsent und eine Urkunde. „Wir verabschieden Sie nur ungern“, sagte OB Zeitler und ermutigte die Jugendlichen, sich auch in Zukunft für politische Ämter zur Verfügung zu stellen. Ein wichtiges Projekt sei die Jugend-App „üb-Youth“ gewesen, die jetzt sogar von der Jugendstiftung Baden-Württemberg für den Jugendbildungspreis „DeinDing“ nominiert sei. Mit einen Anerkennungspreis in Höhe von 250 Euro sei die App schon jetzt ausgezeichnet worden, die endgültige Preisverleihung sei im Sommer.

Neue gewählte Jugendliche starten mit Klausurtagung

Für die neu gewählten Jugendlichen geht es jetzt gleich Anfang Mai auf eine zweitägige Klausurtagung im Jugendzentrum Rampe in Nussdorf, bevor dann am 9. Mai die nächste offizielle Sitzung des Jugendgemeinderats mit der Wahl der drei Vorstände ansteht.

Ziele und Erwartungen der neuen Jugendräte

Sie wurde bei der Wahl Ende März Stimmenkönigin: Clara Wolks. | Bild: Antonia Kitt

Clara Wolks Sie wurde mit 247 Stimmen Stimmkönigin. Clara Wolks bringt zum Ausdruck, was sich wohl viele Jugendliche nach den pandemiebedingten Einschränkungen wünschen: „Mein Traum sind Partys in der Rampe oder in der Gruft.“ Aber auch einen Verkauf von Jugend-Second-Hand-Kleidung möchte sie organisieren.

Sie ist für eine autofreie Innenstadt: Ella Feger. | Bild: Antonia Kitt

Ella Feger Die neue Jugendgemeinderätin hat das Ziel, Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz in Überlingen voran zu bringen. „Wir brauchen eine autofreie Innenstadt und einen besseren ÖPNV“, fordert sie und wünscht sich ebenfalls mehr Veranstaltungen und Partys, auf denen Jugendliche zusammenkommen können.

Will die Arbeit des Jugendgemeinderates über Instagram verbreiten: Anna Stepper. | Bild: Antonia Kitt

Anna Stepper Sie besucht die Constantin-Vanotti-Schule und will besonders für Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler Projekte anstoßen. „Schön wäre es, wenn der Jugendgemeinderat auch auf Instagram wäre, dann könnten noch viel mehr Jugendliche in Überlingen mitkriegen, was wir machen“, sagt Stepper.

Sie möchte die in der Pandemie gestartete Nachbarschaftshilfe weiterführen: Vanessa Schnell. | Bild: Antonia Kitt