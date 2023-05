Die Besatzung der Autofähre „Meersburg“ hat am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr einen Segler in Seenot gerettet. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach sei der 79-Jährige in einem kleinen Segelboot auf der Fährstrecke zwischen Meersburg und Konstanz in Seenot geraten, der Schiffsführer habe dies entdeckt.

Der Segler aus dem Kanton Thurgau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Dessen gekentertes Boot wurde durch die Wasserschutzpolizei Überlingen geborgen und in den Heimathafen geschleppt.