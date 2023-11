In den frühen Morgenstunden meldeten Zeugen der Polizei im Bereich Münsterplatz ein Auto, das mehrere andere Fahrzeuge gerammt haben soll. Die Polizei fand dort einen Opel Corsa vor, an dessen Steuer eine 26-Jährige saß, die offensichtlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest bestätigte diesen Eindruck der Polizeibeamten und ergab einen Wert von über drei Promille, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Schadenshöhe steht noch nicht fest

Den ersten Ermittlungen zufolge war die Frau zunächst die Lindenstraße in Richtung Gradebergstraße gefahren und hat hier zwei geparkte Pkw aufeinander geschoben. Danach wendete sie nach Angaben der Polizei und fuhr in Richtung Münsterplatz. Hierbei beschädigte sie einen Blumentopf eines Restaurants und fuhr letztlich gegen ein Verkehrszeichen am Münsterplatz, wo sie dann stehen blieb. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern, teilt die Polizei mit. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und sie musste ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.