In Bild, Form und mit Worten legen sie Zeugnis von der Zeit des pandemiebedingten Lockdowns und ab blicken ebenso darüber hinaus. Zwölf Kunstschaffenden des Internationalen Bodenseeclubs (IBC) haben den ersten Teil der dreiteiligen Ausstellungsreihe „Mit Kunst aus der Krise„ in der Galerie Gunzoburg in Überlingen eröffnet. Ausgewählte „Trostmusik“ in Kombination mit Maskenpflicht und Abstandsregeln spiegelten bei der Vernissage die spezielle Situation, aus der heraus die Exponate entstanden sind.

Die Ausstellung „Mit Kunst aus der Krise / I" in der Galerie Gunzoburg, Aufkircher Straße 3, ist noch bis zum 28. Juni zu sehen.

Statt Diskussion bei Sekt und Häppchen herrscht Stille

Schon beim Eintreten war die Besonderheit spürbar. Besucher setzten ihre Masken auf und desinfizierten ihre Hände. Joanna Klakla, Leiterin der Sektion Bildende Künste beim IBC, achtete darauf, dass nicht zu viele Gäste gleichzeitig die Ausstellungsräume betraten. Wo sonst bei Vernissagen Menschen in Grüppchen beieinanderstehen und bei Sekt und Häppchen das Ausgestellte diskutieren, herrschte eine aufmerksame Stille.

Ein Werk von Peter Kapitza in der Ausstellung, ohne Titel. | Bild: IBC

Besucher fokussieren sich auf die 35 Werke

Es mutete an, als ob das Tragen von Masken nicht nur unkomfortable Seiten hat. Vielmehr schien es so, als ob sich die Betrachter ganz auf die 35 Werke fokussieren konnten. Ausgenommen die Zeit, in der Ulrike Hethey zur Gitarre griff und den Raum mit sehnsüchtigen Klängen füllte, in Anspielung auf Covid-19 immer um 19 Minuten nach der vollen Stunde. Weil die Sektionsleiterin IBC Musik denkt, „dass die ganze Welt derzeit Trost und Seelennahrung braucht“, hatte sie sich bereit erklärt, musikalisch Trost zu spenden.

Die Künstler Ausstellenden sind Gerda Brüstle-Wallen, Wilfried Düker, Alexandra Gebhart, Felicia Glidden, Fryderik Heinzel, Lars Höller Peter Kapitza, Jörg Michaelis, Christian Scheel, Johana Schuster, Ingrid Stotz und Jolanta Szalanska.

Gefühle von Existenzangst, aber auch neue Sicht auf Natur und Leben

Die Ausstellung zeigt eine Bandbreite von Gedanken, Gefühlen und Wegen aus der Krise heraus und über sie hinaus. Festgehalten sind in den vergangenen Wochen entstandene Exponate in grell-bunten oder zurückhaltenden Farben, als Porträts, Collagen oder Skulpturen. Thematisiert werden der schöpferisch-künstlerische Prozess in Abwesenheit von Publikum, Gefühle von Existenzangst und Isolation, aber auch eine neue Sicht auf Natur, Politik und das Leben selbst.

„Gerade die soziale Distanz, wie sie in Pandemiezeiten entsteht, macht den Blick frei auf gesellschaftliche Problematiken.“ Kornelius Otto, IBC-Präsident

„Ich bin begeistert, weil ich feststelle, dass sich die Künstler zum ersten Mal mit der politischen, persönlichen und gesellschaftlichen Aktualität auseinandersetzen“, befand IBC-Präsident Kornelius Otto bei seinem Vernissagebesuch. Gerade die soziale Distanz, wie sie in Pandemiezeiten entstehe, mache für ihn den Blick frei auf gesellschaftliche Problematiken.

Die Neue beim IBC, Johanna Schuster, thematisiert in dreifarbigen Holzdrucken ihre Isolationserlebnisse bei ihrer Neuankunft in Überlingen. | Bild: Martina Wolters

Neu-Überlingerin Johanna Schuster erlebt Eindämmung stark

Diesen Abstand zu den anderen Menschen behandelt Johanna Schuster in ihren collagenartigen, dreifarbigen Holzdrucken. Neu im Überlinger Künstlerkreis und ganz frisch in der Stadt selbst habe sie die Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen stark empfunden. Ihre Drucke gewähren einen Blick auf den begonnenen Überlinger Frühling. „Die Natur außerhalb des Fensters ging ihren Gang, aber die Zeit der Menschen blieb vorübergehend stehen“, beschreibt Schuster ihr Empfinden.

Welt „im Koma“ strahlt auf Alexandra Gebhart zuverlässige Ruhe aus

Alexandra Gebhart erlebte die Lockdown-Situation weniger bedrohlich, „eher inspirierend“. Die „im Koma liegende Welt“ habe für sie eine zuverlässige Ruhe ausgestrahlt. Abseits von Termindruck sei ihre „schöpferische Seite zur unterirdischen Quelle“ geworden, aus der ihre abstrakten Bilder entstanden.

Christian Scheel schuf mit Bezug auf Corona diese Grafik „CovidNegKI“. | Bild: IBC

Krise verändert Blick von Jörg Michaelis auf sich selbst und andere

Gebharts Künstlerkollege Jörg Michaelis gibt in seinen Fotografien einen Blick auf das heruntergefahrene Draußen frei. Schwarz-weiß abgelichtet, auf altem Baryt-Papier, strahlt ein leerer Biergarten eine ganz eigene Schönheit aus. Die Krise habe den Blick auf sich und andere verändert. „Die Fassade bröckelt“, sagte der Fotograf.

Wilfried Düker beschreibt Krisenzeit als Läuterungsprozess

„Man kommt nicht aus der Krise heraus, wenn man Kunst macht“, fasste Wilfried Düker zusammen. Allerdings sei Kunstschaffen das, was ihn am meisten beruhige. Dükers surreal anmutende Bleistiftzeichnungen bieten angesichts der lauernden Bedrohung in Form von gierigen Krokodilen eine fantastische Rettung durch fliegendes Personal in Fischform. Als eine Art Läuterungsprozess beschreibt Düker die Corona-Krisenzeit. „Zufrieden und demütig“ sei er bislang daraus hervorgegangen.