In der Jazz-Szene rund um den Bodensee hat der Name Jürgen Herr einen guten Klang. Über 40 Jahre ist der Bandleader mit seiner Formation Mississippi Steamboat Chickens unterwegs und seit vielen Jahren steht sein Name auch für das Dixieschiff, das einmal jährlich auf dem Bodensee in See sticht – wenn nicht gerade eine Pandemie den Freunden des Jazz einen Strich durch die Rechnung macht.

Musiker lernten sich bei einem Jazz-Workshop kennen

Vor bald drei Jahren war es, als Jürgen Herr (Saxofon, Klarinette) den heute 31-jährigen Martin Sartor (Piano) bei einem Jazz-Workshop in Bad Hersfeld traf. Die beiden musizierten zusammen und schnell war klar, dass daraus mehr werden könnte. Vor zwei Jahren entstand das Jazz-Duo Guardians of Swing.

Jetzt haben die beiden aus der (Pandemie-)Not eine Tugend gemacht und die zwangsweise auftrittsfreie Zeit dazu genutzt, eine CD einzuspielen. Unterstützt von Peter Kluthausen, einem langjährigen Freund, der schon die Mississippi Steamboat Chickens immer wieder förderte, haben Jürgen Herr und Martin Sartor die CD „Summer‘s coming“ in Bauers Tonstudio in Ludwigsburg eingespielt.

Guardians of Swing Das Jazz-Duo bilden der Überlinger Jürgen Herr (Saxofon, Klarinette) und der Konstanzer Martin Sartor (Piano). Jürgen Herr, 67, ist als Gründer und Bandleader der Mississippi Steamboat Chickens und Organisator des Dixieschiffs einem breiten Publikum weit über die Region hinaus bekannt. Martin Sartor, 31, stammt aus dem Siegerland in Nordrhein-Westfalen und spielt seit Kinderbeinen Klavier. Die Begeisterung für Jazz vermittelte ihm sein Vater. Schon früh begann der gelernte Hotelfachmann, frei auf dem Klavier zu improvisieren und löste sich vom klassischen Klavierunterricht. Bis heute ist ihm diese Freude am Spiel geblieben.

Zwölf Titel quer durch das Repertoire

Der Name ist mit Bedacht gewählt, ebenso wie die zwölf Titel, die einen Querschnitt durch das Repertoire der Künstler bieten. Summer‘s coming – frei übersetzt: Der nächste Summer kommt bestimmt – ist eine musikalische Antwort auf die Zeit der pandemischen Depression. Im CD-Cover heißt es: „Auch in herausfordernden Zeiten, in denen eine ganze Musikbranche gerade versucht, den Takt wiederzufinden, wird es wieder einen Sommer geben – mit wunderbarer Live-Musik, bereichernden menschlichen Begegnungen und einem befreienden Aufatmen.“

Guardians of Swing verzichten bewusst auf den letzten Schliff

Die Guardians of Swing wollen mit ihrer Musik Mut machen und den Zuhörern Lebensfreude schenken. Ganz bewusst haben die beiden Musiker dabei auf den letzten Schliff verzichtet, den ein Tonstudio einer Aufnahme geben kann. „Wir wollten nicht anders klingen, als auf der Bühne“, sagt Jürgen Herr. Die Guardians verzichteten beim Einspielen der Stücke deshalb nicht nur auf Noten, sie ließen sich auch wie auf der Bühne gegenseitig mitreißen, stiegen auf Improvisationen des anderen ein und folgten dem Augenblick der musikalischen Interpretation.

Bekannte Jazz-Standards von den 20ern bis zu den 60er Jahren

Die Guardians of Swing spielen bekannte Jazz-Standards aus den 20er und 30er Jahren bis zu den 60ern und haben auf der CD eine Auswahl davon zusammengetragen. Mit Bedacht führt der Welthit „Autumn Leaves“ die CD an: „Wir leben gerade nicht in einfachen Zeiten“, sagt Martin Sartor und blickt dabei nicht nur auf die Corona-Pandemie, sondern auch auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen dieser Zeit. „Es ist eher Herbst und nicht Frühling oder Sommer“, bleibt er im Bild. „Wir haben deshalb ganz bewusst diesen Herbst-Titel an den Anfang der CD ‚Summer‘s coming“ gestellt.“

Am Ende der CD steht ein Gospel

Weitere Welthits wie „On the sunny side of the street“, „Unchain my Heart“ oder „Sweet Home Chicago“ interpretieren die beiden Musiker in ihrem ganz eigenen Stil. Natürlich darf bei dieser CD der Titel „Summertime“ nicht fehlen. Aber nicht dieses Stück bildet den Abschluss der fast thematischen CD. Vielmehr haben Jürgen Herr und Martin Sartor den Gospel „Just a closer walk with thee“ an das Ende ihrer CD gestellt. „Wir wollen Menschen etwas aus ihrer Lethargie reißen und ihnen zeigen, dass sie ihr Gottvertrauen nicht verlieren sollen“, sagt Jürgen Herr.

Pandemie macht Konzert zur Vorstellung der CD unmöglich

Ursprünglich wollten die Musiker ihr CD im Dezember bei einem Konzert vorstellen. Die Pandemie macht dies unmöglich. Aber ab sofort ist die Scheibe in Überlingen in den vier Weinlokalen Robert‘s Winery, Weinstein, Weinstube Renker und Vinogreth sowie in der Buchlandung für 18 Euro erhältlich.