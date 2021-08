Eine 83 Jahre alte Frau wurde am vergangenen Dienstag, 3. August, Opfer eines dreisten Betrügers. Wie jetzt erst angezeigt wurde, schreibt die Polizei, sprach ein bislang unbekannter Mann die Frau vor ihrem Haus in Überlingen an und gaukelte ihr vor, dass eine Nachbarin im Krankenhaus liege und Geld benötige.

Überlingen Betrug an der Haustür: Schon bezahlter Gartenpfleger erscheint nicht zur Arbeit Das könnte Sie auch interessieren

Die Seniorin schenkte dem Betrüger Glauben und hob zunächst einen dreistelligen Euro-Betrag von ihrem Konto ab. Da dies dem Unbekannten nicht genügte, hob sie mit seiner Hilfe nochmals Geld ab und gab es dem Mann. Der Tatverdächtige fuhr im Anschluss mit einem Fahrrad weg. Erst später bemerkte die 83-Jährige, dass sie einem Betrüger aufgesessen war und verständigte die Polizei.

Villingen-Schwenningen Anrufer gibt sich als Polizeibeamter aus und setzt 89-Jährige unter Druck Das könnte Sie auch interessieren

Der unbekannte Mann wird von ihr als etwa 40 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß und mit blondem, längerem Haar beschrieben. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und bittet unter Tel. 0 75 51 / 80 40 um sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut davor, fremden Personen Bargeld oder Wertgegenstände auszuhändigen.