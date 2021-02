Überlingen Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Mit der Polizei auf Streife: Wie Beamte einen Fasnetsumzug in der Überlinger Innenstadt auflösen

Eigentlich findet am Fasnetssamstag in Überlingen der Hänselejuck statt. Dieses Jahr wurde die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Dennoch waren am Samstagabend etwa 200 Besucher und mehr als 50 Hänsele unterwegs. Der SÜDKURIER hat die Polizei beim Einsatz begleitet.