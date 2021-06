von Sabine Busse

Es sind die letzten Handgriffe. Mohammed aus Somalia harkt den Rindenmulch. Familie Altawil aus Syrien und die beiden Mädchen vom Burgbergkindergarten füllen Sägespäne und kleine Zapfen in die vorgefertigten Rechtecke im Boden. Der neue Barfußpfad an der Rauensteinstraße in Überlingen ist so gut wie fertig. Wer möchte, kann sich auf die kleine Bank setzen, die Schuhe ausziehen und auf dem Weg spüren, wie sich die verschiedenen Materialien unter den Füßen anfühlen. Ein Sinneserlebnis, das bei manchem Erinnerungen an die Kindheit, frühere Reisen oder die Heimat wecken wird.

Projekt wird vom Land mit 21 000 Euro gefördert

Der Barfußpfad ist Teil des Projekts „HeimatSinn“. „Dabei wird das Thema Heimat mit verschiedenen Gruppen mit allen Sinnen erarbeitet“, erläutert Elke Dachauer. Sie leitet das Sachgebiet Integration der Stadt Überlingen und hat mit Akteuren des Runden Tisches für Vielfalt die Idee entwickelt. Ein Projektantrag dazu wurde vom Ministerium für Soziales und Integration des Landes bewilligt.

Das Projekt Das Projekt wurde vom Sachgebiet Integration beantragt und wird bis September 2023 mit einer Summe von rund 21 000 Euro vom Ministerium für Soziales und Integration gefördert. Ende des vergangenen Jahres gründete sich ein Redaktionsteam, das nun mit Projekten und Workshops den einzelnen Sinnen und ihrer Bedeutung für das Gefühl Heimat nachgeht. Es richtet sich an alle Überlinger – vom Urgestein bis zum Neubürger. Die Aktionen werden dokumentiert und fließen in ein Buch ein, das den Abschluss des Projekts markieren wird.

Damit sich die Nutzer auf dem Weg ganz auf das Sinneserlebnis konzentrieren können, hat der Bauhof der Stadt ein Geländer mit Handlauf entlang des Barfußpfads angebracht. | Bild: Sabine Busse

Am Ende des Projekts soll ein Buch stehen, das die Arbeit und Ergebnisse des Redaktionsteams dokumentiert, das sich aus Mitgliedern des Runden Tisches zusammensetzt. „Kreativität dient uns als Mittel“, sagt Elke Dachauer. „Hören, sehen, riechen, schmecken, berühren – auf Papier, in der Natur, in einer Küche, mit Instrumenten.“ Die dabei entstehenden Bilder und Geschichten würden in dem Buch Überlingen unter neuen interkulturellen Blickwinkeln vorstellen. „Ziel es ist es, Menschen für das Thema ‚vielfältige Heimat‘ zu sensibilisieren und integrativ zu mobilisieren“, ergänzt Elke Dachauer.

Auch Vorschulkinder vom Kinderhaus packen mit an

Der Barfußpfad ist die erste Aktion, die dort dokumentiert wird und gerade erlebbar ist. „Wir haben uns für die Umsetzung entschieden, weil wir gern etwas Handfestes machen wollten“, sagt Dagmar Habisreuther. Sie hat weitere ehrenamtliche Helfer und Migranten angesprochen, die als Flüchtlinge nach Überlingen gekommen sind. Auch Elvira Smajie war sofort dabei. Sie arbeitet als Erzieherin im Kinderhaus Burgberg und hat mit den Vorschulkindern mit angepackt.

Merve und Magdalena (von links) gehören zur Gruppe der Vorschulkinder des Burgberg-Kinderhauses. Sie haben Betonschalen mit Muscheln und Steinen für den Pfad gegossen. | Bild: Sabine Busse

Freie Parzellen an der Rauensteinstraße werden neu genutzt

Bei der Suche nach einem geeigneten Ort konnte Ulf Janicke helfen. Er ist sowohl Mitglied des Redaktionsteams als auch der Gemeinderatsfraktion LBU/Grüne, die im vergangenen Jahr freie Parzellen in der Kleingartenanlage an der Rauensteinstraße gepachtet hat. Auf diese Weise war ein Streit über die zwischenzeitliche Nutzung freier Parzellen beigelegt worden.

Mittlerweile bauen auch die Kinder vom Kinderhaus Burgberg und einige Migranten dort ihr Gemüse an. Der Barfußpfad befindet sich am Rand der Anlage und wurde vom Bauhof der Stadt mit einem Geländer mit Handlauf gesichert. Trotzdem handelt es sich nicht um einen öffentlichen Spielplatz und die Nutzung geschieht auf eigene Gefahr.