Still ruht der See, so lange auf ihm noch keine Schiffe fahren: Der Landungsplatz in Überlingen an einem Werktag um 7 Uhr.

Bild: Hilser, Stefan

Ein Magnolienbaum kurz vor dem Ende seiner Blütezeit, oben der Pavillon im Stadtgarten von Überlingen.

Bild: Hilser, Stefan

Osterglocken ziehen sich als gelbes Band durch den Stadtgraben.

Bild: Hilser, Stefan

Bevor der Tag für die meisten anderen beginnt: Ein Mitarbeiter des Werkhofs kehrt die Wege entlang der Uferpromenade in Überlingen.

Bild: Hilser, Stefan

Ronja Hegner, Mitarbeiterin im Werkhof der Stadt Überlingen, beim Blumenjäten in den Villengärten. Im Hintergrund eine Bronzestatue von Werner Gürtner.

Bild: Hilser, Stefan

Und ihre Kollegin Lena Müller säubert die Blumenbeete und entfernt das Moos entlang der Pfade in den Villengärten.

Bild: Hilser, Stefan

Das kühle Wetter mag zwar frustrierend sein, es sorgt aber im Gegensatz zu Hitze und Trockenheit dafür, dass die Blütenpracht länger erhalten bleibt. Solange es keinen Frost gibt! Dieses Bild entstand unter den Palmen am Landungsplatz, im Hintergrund steht der Münsterturm.

Bild: Hilser, Stefan

Das ehemalige Haus des Gastes, in dem zuletzt die Geschäftsstelle der Landesgartenschau GmbH ihre Büros hatte, spiegelt sich in den Scheiben des Pflanzenhauses. Im Pflanzenhaus kann die städtische Kakteensammlung besichtigt werden – auch bei schlechtem Wetter.