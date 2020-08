„Schön, dass wir heute musizieren und die Leute in Stimmung versetzen konnten, damit sie aus ihrer Corona-Tristesse wenigstens für ein paar Stunden herauskommen konnten.“ Mit diesen Worten hat Jürgen Herr, Bandleader der „Mississippi Steamboat Chickens“, den Grund für die drei kurzen Konzerte umschrieben, die die in diesem Jahr 40 Jahre alt werdende Jazzband am Samstagmittag in drei Überlinger Lokalen gegeben hat.

Herzlicher Applaus für die Musiker

Angefangen vom Dixieland und New Orleans Jazz über Blues bis hin zu Swing: Stets ernteten die Musiker herzlichen Applaus. Eigentlich hätte die Band ihr 40-jähriges Bestehen im Rahmen der Landesgartenschau am 29. August auf der Seebühne feiern wollen, doch die Corona-Krise machte das zunichte. „Dennoch hatten wir die Ambitionen, im Geburtstagsjahr etwas zu machen“, erläuterte Herr.

Aus drei Lokalen heraus gespielt

Deshalb habe man sich für eine Streetparade entschieden, um von Lokal zu Lokal zu ziehen. „Doch wegen den zu erwartenden Menschensammlungen war uns das dann auch zu heikel.“ Schließlich entschlossen sich die Musiker kurzerhand, aus drei Lokalen in Richtung der Gäste zu spielen, „um einfach den Corona-Anforderungen gerecht zu werden“: im Kulinari, im Galgenhölzle und in der Weinstube Renker.

Herr: „Für uns war es einfach wichtig, bei den Wirten zu spielen, die uns jahrelang wohlgesonnen waren, die uns eingeladen und unterstützt haben.“ Mit den kurzen und viel umjubelten Konzerten gedachten sie aber auch ihrem kürzlich verstorbenen und unvergessenen Teufelsgeiger Jose Kichler, spielten ihm zu Gedenken den Blues „Just a closer walk“.