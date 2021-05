Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Junge Katholiken aus Markdorf, Frickingen und Überlingen haben am Rande eines Besuchs von Erzbischof Stephan Burger für Vielfalt in der Kirche demonstriert. Zuvor wurde auf der Seebühne der Landesgartenschau ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, an dem auch der evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh teilnahm.