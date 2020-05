Alle reden nur noch von Corona. Fast vergessen scheint die drohende Klimakatastrophe aus Sicht der Fridays-for-Future-Jugend. Ihr Appell in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Jan Zeitler und die ganze Stadtverwaltung vom 24. April sei bislang ohne Reaktion geblieben, klagt die Gruppe und versuchte mit einem Menetekel am Münsterturm noch einmal nachdrücklich zu erinnern.

Das Ur-Menetekel „Und schrieb, und schrieb an weißer Wand, Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand“ schildert Heinrich Heine in seinem Gedicht über den selbstherrlichen Babylonierkönig Belsazar, der kein gutes Ende nahm. In der biblischen Grundlage wagte es nur Prophet Daniel, dem König die Schrift mit dem kritischen Urteil zu entziffern und zu interpretieren. „Mene-tekel-uparsin“ las er, auf Deutsch etwa „Gezählt – gewogen – geteilt“ bzw. „zu leicht befunden“. Seitdem steht der Begriff für eine unheilverkündende Warnung.

Leuchtende Buchstaben statt Feuer

Nicht mit Feuer, sondern mit einem starken Projektor schrieben es die Jugendlichen am Freitag kurz nach 23 Uhr an den eben dunkel gewordenen Münsterturm. „#Fight every Crisis“, kämpft gegen jede Krise, war da mit dem Hashtag-Link zu lesen und „Act Now„, handelt jetzt.

Prognosen „besorgniserregend“

„Wir wollten wieder mit uber 600 Menschen vor dem Rathaus in Uberlingen stehen, um die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens einzufordern“, hieß es in dem Brief vom 24. April. „Dass wir heute aus gutem Grund keine Großdemo veranstalten konnen, ist uns klar, nichtsdestotrotz verschwindet leider damit unser Anliegen nicht – im Gegenteil.“ Die wissenschaftlichen Prognosen seien besorgniserregender denn je. Wissenschaftler hätten beim Sichten der Studien „schlaflose Nachte“. Dies zeige, dass es nicht um Kleinigkeiten gehe, sondern „wir uns in einer globalen Superkrise befinden, deren Ausmaß von den großen Entscheidungstragern leider immer noch nicht verstanden wurde.“

Der angestrahlte Münsterturm. | Bild: Hanspeter Walter

Seit uber einem Jahr forderten die Aktivisten schon „Unite behind the Science“, seit uber einem Jahr bestreikten sie die Schulen, um eine lebenswerte Zukunft an Stelle von Zukunftsangsten und Klimadepressionen zu haben. „Uns ist klar, dass die großen Hebel nicht in der Kommunalpolitik in Uberlingen umgelegt werden“, schreibt die Gruppe. Doch weigere man sich „zu akzeptieren, dass die aktuellen Maßnahmen alles sind, was wir bereit sind fur das Aufrechterhalten der fundamentalen Lebensgrundlagen zu investieren.“

Weiter fordern die Klimaaktivisten mit Nachdruck: „Wir sind alle auch fur das verantwortlich, was wir nicht tun.“ Die Stadt Uberlingen möge schriftlich bestätigen, dass sie das Treibhausbudget auf Grundlage des jeweils aktuellen IPCC Berichts anerkennt und auch dessen errechnete Verteilung auf jede der 7,7 Milliarden Bürger. „Dieses Budget ist die Grundlage aller Klimaschutzmaßnahmen, und die Stadt wird mit Hilfe aller ihr zur Verfugung stehenden Mitteln dieses Budget einhalten.“