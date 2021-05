Es war am 8. Mai – einen Tag vor Muttertag – als die vierjährige Sky das erste Überlinger Ei legte und sich fortan mit Bernardo bei der Nestwache abwechselte. In der vergangenen Woche hatten Bonsi und Zoppo im wahrsten Sinne nachgelegt und mit Eduardo und Urmel war auch das dritte Waldrapp-Pärchen nicht nur am Turteln, sondern auch schon an der Feinarbeit in der Brutwand.

Noch beim Turteln waren Eduardo und Urmel. | Bild: Anne-Gabriela Schmalstieg

Mit drei Familiengründungen erfüllen die Tiere des Überlinger Wiederansiedlungsprojekts ganz offensichtlich die in sie gesetzten Erwartungen. Möglicherweise ist noch mehr drin.

Ziehmutter lässt Vögel nicht aus den Augen

„Das erste Ei war für mich die größte Freude“, sagt Ziehmutter Anne-Gabriela Schmalstieg, „da ich inzwischen über ein Jahr darauf gewartet hatte.“ Sie lässt ihre Schützlinge nicht aus den Augen und achtet genau darauf, dass sich kein Rückkehrer verirrt. Bei den letzten Kilometern der Spätheimkehrer zum gemeinsamen Standort hilft sie auch gerne mal ein bisschen auf die Sprünge.

Das Projekt In den Jahren 2017 und 2018 sind zwei Waldrapp-Generationen von ihren Ziehmüttern in Hödingen großgezogen worden, 2019 folgte eine weitere Generation in Heiligenberg. Im Vorjahr musste die nächste Aufzucht wegen der Corona-Pandemie ebenso aufgegeben werden wie der Versuch, die Rückkehrer der ersten Generation bei einer erfolgreichen Brut zu begleiten. Dieses Jahr scheint das Vorhaben den gewünschten Erfolg zu haben. Rund 15 Tiere sind schon in der vorbereiteten Voliere bei Goldbach. Die ersten drei Paare brüten. Die diesjährige Handaufzucht wurde Pandemie-bedingt von Baden-Württemberg nach Österreich verlegt. Weitere Informationen im Internet unter: www.waldrapp.eu

Wie viel Nachwuchs es insgesamt geben wird, kann sie noch nicht sagen. „Ich konnte bisher noch nicht direkt ins Nest schauen und ich wollte die Paare auch nicht zu sehr stören“, berichtet Schmalstieg. Die Eiablage erfolge meist mit gewissem Abstand, kann allerdings von der erfahrenen Beobachterin am Verhalten der Tiere abgelesen werden. Spätestens wenn eine oder einer stets auf dem Nest bleibt, ist es passiert. Und drei bis vier Eier können es in der Regel werden.

Erstes Küken schlüpft frühestens Anfang Juni

Alles scheint nun offensichtlich planmäßig und wunschgemäß zu laufen. Noch etwas Geduld braucht es allerdings, bis der erste Nachwuchs aus dem Ei kriecht. Denn die Brutzeit der Tiere beträgt in der Regel drei bis vier Wochen. Frühestens Anfang Juni könnte also mit dem ersten freudigen Ereignis zu rechnen sein.

Von den jüngeren Waldrappen dürfte dies mit Interesse beobachtet werden. Denn mittlerweile hat sich in der Voliere unterhalb von Hödingen schon eine ganz illustre Truppe zusammengefunden. Nach und nach sind weitere Nachzügler eingetroffen und die Gruppe ist inzwischen auf 15 Tiere angewachsen (Stand 19. Mai), wobei viele davon quasi noch in der Pubertät sind.

Auch Heiligenberger am See angekommen

„Am Sonntag (16. Mai) habe ich Obelix in der Nähe von Singen eingefangen“, schildert Waldrapp-Bezugsperson Anne-Gabriela Schmalstieg das Eintreffen eines zweijährigen Tieres der Heiligenberger Generation. Zwei Tage später kam Klassenkamerad Albus noch dazu. Noch etwas zögerlich scheinen Sir Angus und Hedwig am östlichen Bodensee abzuwarten, drei weitere Tiere der Bodensee-Generationen gefällt es offensichtlich in der Südwestschweiz noch zu gut – oder es ist ihnen der innere Kompass abhanden gekommen.