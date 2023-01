Sägespäne liegen auf dem Boule-Platz am Mantelhafen, daneben zerkleinerte Äste auf den Sandweg: Mitarbeiter des Bauhofs haben hier Anfang der Woche eine abgestorbene Roßkastanie gefällt. Beim abgesägten Baumstamm zeigen sich im Rindenbereich braune Stellen. „Der Baum war im Sommer bereits abgestorben und hatte auch kein Laub mehr“, erklärt Michael Brantner vom Grünflächenamt auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Die Kastanie ist nur einer von vielen Bäumen, die diesen Winter in Überlingen gefällt werden sollen. Dazu gehören drei weitere Bäume am Mantelkopf, einer am Kramerkreisel, im Stadtgarten, hinter dem Amtsgericht, in der Jahnstraße sowie im Strandbad West, teilte die Stadtverwaltung Überlingen in einer Pressemitteilung im Dezember mit.

Die Gründe für die Rodungen sind vielfältig. So müssen etwa am Mantelkopf zwei Bäume wegen der Sanierung der Ufermauer gefällt werden. „Bei vielen anderen hängt es mit der Bodenfeuchte im Winter und den Dürreperioden im Sommer zusammen“, sagt Brantner. Das kann zum Absterben der Wurzeln führen und birgt das Risiko eines Pilzbefalls. „Dann ist das Tor geöffnet für Schaderreger aus dem Erdreich.“ Das wiederum habe zur Folge, dass Bäume bei Stürmen umfallen könnten oder brüchige Äste herabfielen – und das müsse verhindert werden. „Wir haben Verantwortung gegenüber Dritten“, betont er.

An mehreren Standorten werden nach den Rodungsarbeiten wieder Bäume gepflanzt. Langfristig bleibe aber die Frage, wie man diese Entwicklung kontrollieren könne. „Wir versuchen, dem zu entgegnen, wo es geht“, sagt Brantner. Seit einigen Jahren würden die Mitarbeiter gepflanzte Jungbäume intensiv wässern, damit diese nicht erkrankten. Bei älteren Bäumen sei die Bewässerung dagegen schwieriger. „Und bei allen Bäumen können wir das gar nicht leisten.“ Selbst wenn ein Baum gefällt werden müsse, sei das auch für die Verantwortlichen kein leichter Vorgang, sagt Brantner.