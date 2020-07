von Mardiros Tavit

Der Türkischen Arbeiterverein (TAV) hat einen neuen Vorstand gewählt. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Mehmet Celik ist ab jetzt neuer Vorsitzender. Der Wahlausschuss des TAV hatte eine fünfstündige Urnenwahl abgehalten, damit die coronabedingten Schutzmaßnahmen eingehalten werden konnten. Aufgerufen zur Wahl waren 227 Mitglieder, wovon 94 ihre Stimme im Vereinsheim an der Alt-Birnau abgaben. 82 Stimmen fielen auf Celik.

Sanitäre Anlagen, größerer Versammlungsraum und Leichenhalle als drängendste Aufgaben

Nach der Wahl dankte der neue Vorsitzende allen Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen. „Wir werden die Arbeit des alten Vorstandes fortführen, hoffentlich mit der Unterstützung aller“, sagte Celik. Als die drängendsten Aufgaben bezeichnete er die Renovierung der sanitären Anlagen für die Frauen und Männer, den Anbau einer Leichenhalle und die Schaffung eines größeren Versammlungsraums. Besonders als die Sprache auf das Thema Leichehalle kam, war eine große Unterstützung zu spüren.

In der Corona-Pandemie musste bei Todesfällen auf Pfullendorfer Moscheegemeinde ausgewichen werden

Als es im Zuge der Corona-Pandemie zu Todesfällen kam, wurde der muslimischen Gemeinde schmerzlich deutlich, dass ihnen eine solche Einrichtung fehlt. Für die rituelle Waschung und die Vorbereitung der Leichen zur Überführung in die Türkei musste in die Pfullendorfer Moscheegemeinde ausgewichen werden. Bei diesem Thema sei der Vorstand schon im Gespräch mit der Stadtverwaltung, hieß es bei der Versammlung.

„Wenn wir an großen Feiertagen zusammenkommen, dann reichen die bestehenden Räumlichkeiten nicht mehr aus“

Auch für einen großen Versammlungsraum im rückwärtigen Teil des Gebäudes sei der TAV im Gespräch mit der Verwaltung. „Wenn wir an großen Feiertagen zusammenkommen, dann reichen die bestehenden Räumlichkeiten nicht mehr aus“, erzählte Celik im SÜDKURIER-Gespräch. Dies gelte für den Moscheeverein, der den Platz für die Gläubigen und die Gebete brauche, aber auch für den weltlichen TAV. Die beiden Vereine sind zwar getrennt und eigenständig organisiert. Aber die Zusammenarbeit sei sehr eng.

TAV als wichtiger Anlauf- und Treffpunkt für viele Türken in der Region

Der TAV sei für die türkischen Mitbürger sehr wichtig. Er sei ein Anlauf- und Treffpunkt für viele Türken in der Region. Vor allem die türkischen Rentner, die nicht so gut Deutsch sprechen wie die jüngere Generation, verbrächten einen Großteil ihrer Freizeit im Verein an der Rengoldshauser Straße.

Tag der offenen Tür geplant

Neben der Fortführung des alltäglichen Vereinslebens, möchte Celik die vereinseigene Fußballabteilung mit ihren vielen Jugendlichen fördern. „Mit der Fertigstellung der neuen sanitären Anlagen werden wir einen Tag der offenen Tür durchführen“, unterstrich der neue Vorsitzende.