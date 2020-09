Überlingen vor 4 Stunden

Masken-Verweigerer bleiben stur und müssen jetzt Bußgeld berappen

Mit einem Bußgeld müssen elf junge Männer rechnen, die am Donnerstag in einem Überlinger Einkaufsmarkt bewusst gegen die Pflicht verstoßen haben, in Geschäften einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.