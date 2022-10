Man nehme mehrere Autoren aktueller Bücher verschiedener Genres für klein bis groß, packt musikalische i-Tüpfelchen dazu und sucht mehrere Veranstaltungsorte. So oder so ähnlich könnten die ersten Gedanken gewesen sein, als 2003 erstmals ein Lese-Festival in Überlingen stattgefunden hat: Die Lange Nacht der Bücher.

Überlinger Autorin nach Abstinenz wieder dabei

Dass sich daraus eine über die Region hinaus beliebtes Veranstaltung entwickeln sollte, war damals nicht zu ahnen. Von Freitag, 18. November, bis Sonntag, 20. November, findet es nun bereits im 20. Jahr statt. Bei der Geburtsstunde dabei waren der heutige Kulturamtsleiter Michael Brunner und die Autorin und zwischenzeitliche Kuratorin Eva-Maria Bast. Man kann behaupten, dass die Lange Nacht der Bücher nicht das wäre, wenn sich diese beiden in der Vergangenheit nicht maßgeblich für das Lese-Festival eingesetzt hätten. Die Autorin ist nach einer etwa fünfjährigen Abstinenz in diesem Jahr wieder mit einer Lesung dabei.

Das Programm Freitag, 18. November 17 Uhr Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf: Martin Walser und Ernst Beck, Moderation Oswald Burger

20 Uhr Städtisches Museum, Museumssaal: Urlesung mit Susanne Klingenstein „ES kann nicht jeder ein Gelehrter sein“ Samstag, 19. November 11 Uhr Städtisches Museum: Kuratorenführung mit Michael Brunner 11.30 Uhr Städtische Galerie Fauler Pelz: Rundgang mit Jannic Wöhrle

12 Uhr Landgasthof Zum Adler, Überlingen-Lippertsreute: Literatur und Musik mit Georg Mais (3-Gänge-Menü mit Literatur und Musik)

14 Uhr Weinstube Renker: Fritz Krefeldt mit „Versle und G‘schichtle“

14 Uhr Städtisches Museum: Rundgang mit Jannic Wöhrle

14.30 Uhr Stadtbücherei: Puppenspiel „Die dumme Augustine“ für Kinder ab fünf Jahren

15.30 Uhr Städtische Galerie Fauler Pelz: Patrick Brauns liest komische Texte vom Bodensee

16 Uhr Städtisches Museum, Museumssaal: Susanne Klingenstein und Siegmund Kopitzki lesen aus „Spaziergang durch die Jahrhunderte“

16.30 Uhr Augustinum, Theatersaal: Kulturreferentin Olivia Schnepf und Bewohner lesen aus „Schatz im Silbersee“ von Karl May

17 Uhr Städtische Galerie Fauler Pelz: Monika Spiller liest aus diversen Schriften

17 Uhr IBC Galerie Gunzoburg: Urlesung mit Ander Ski aus „Gestern – ist ein neuer Tag“

17 Uhr Freie Kunstakademie: „Spricht der Tanz“; Lautmalerei, Ausdruckstanz und Lyrik

18 Uhr Städtisches Museum, Museumssaal: Urlesung mit Eva-Maria Bast aus „Vanilletage“

18.30 Uhr Osiander: Christian Schlindwein liest aus „Nacht über dem Bodensee“

19 Uhr BuchLandung: Jaroslav Rudis liest aus „Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen“

19 Uhr SusoHaus: Michael Stoll liest aus seinen Essenzen

19 Uhr Evangelisches Pfarrhaus am See, Gemeindesaal: Konzertlesung mit Autor Thomas Weiß und Kantorin Stefanie Jürgens

19.30 Uhr Stadtbücherei: Erich Schütz liest aus „Bodensee-Bordeaux“

19.45 Uhr Städtisches Museum, Museumssaal: Andrej Michalsen liest literarische Texte

20.30 Uhr Evangelisches Pfarrhaus am See, Gemeindesaal: Konzertlesung mit Autorin Susanne Klingenstein und Geigerin Jutta Bogen

21.15 Uhr Städtisches Museum, Museumssaal: Birgit Rückert liest aus „Der Abt von Salem“

22 Uhr Weinstube Renker: Oswald Burger liest Gutenachtgeschichten Sonntag, 20. November 11.30 Uhr Kursaal am See: Verleihung des Bodensee Literaturpreises

„Bunte und unkonventionelle Mischung für jedes Alter“

Im 20. Jahr findet die Veranstaltung erstmals drei Tage lang statt. Außerdem gibt es mit sechs Urlesungen und 25 Veranstaltungen so viele wie noch nie. „Wir haben eine bunte und unkonventionelle Mischung für jedes Alter, die wir den Besuchern bieten können“, sagt Oberbürgermeister Jan Zeitler bei der Vorstellung des Programms und fügt hinzu: „Dabei gibt es so viele Veranstaltungen, dass selbst der Flyer von sechs auf zehn Seiten erweitert werden musste.“

Freuen sich auf die 20. Lange Nacht der Bücher (von links): Dorothea Reinartz (Verein Lesezeichen), Oberbürgermeister Jan Zeitler, Rita Weiß (Verein Lesezeichen), Heidi Hössle (Stadtbücherei), Bettina Kommoss (Evangelische Erwachsenebildung Bodensee), Kulturamtsleiter Michael Brunner, Autorin Eva-Maria Bast, Cornelia Lenhardt (BuchLandung), Oliva Schnepf und Tobias Heemann (Augustinum Überlingen). Bild: Reiner Jäckle | Bild: Jäckle, Reiner

Innerhalb des Stadtjubiläums 1250 Jahre Überlingen bilde das Lese-Festival eine weitere Wegmarke, betont der Oberbürgermeister. Geplant sind neben insgesamt 15 Autorenlesungen Vorträge, musikalisch-literarische Darbietungen, Kinderveranstaltungen und erstmals auch ein tänzerischer Beitrag. Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag, 20. November, um 11.30 Uhr die Verleihung des Bodensee-Literaturpreises an die junge österreichische Autorin Verena Roßbacher im Kursaal.

Martin Walser gibt den Startschuss

Die Lange Nacht der Bücher startet am Freitag, 18. November, aber mit einem Paukenschlag: Martin Walser wird um 17 Uhr in seiner Wahlheimat Nußdorf im Dorfgemeinschaftshaus aus seinem neuen Werk „Das Traumbuch“ lesen. Außerdem wird er den gebürtigen Nußdorfer Ernst Beck und dessen Kindheitserinnerungen, die dieser in „Was von der Kindheit bleibt. Mein Nußdorf“ zusammengefasst hat, würdigen.

Der Samstag startet bereits um 11 Uhr mit einer Kuratorenführung im Städtischen Museum mit Michael Brunner. Um 12 Uhr gibt es im Landgasthof Adler in Lippertsreute eine Wiederbelebung des Wortmenü unter dem Motto „Zu Tisch mit Johann Sebastian Bach“ mit Georg Mais und der Harfenistin Lea Maria Löffler. Dazu kredenzt Peter Vögele Drei-Gänge-Menü.

Winnetou mit Klavierbegleitung

Das Puppenspiel „Die dumme Augustine“ wird um 14.30 Uhr für Kinder ab fünf Jahren in der Stadtbücherei gezeigt. Anschließend gibt es sogar noch ein Bastelangebot für die kleinen Besucher. Eine besondere Lesung bietet das Augustinum Überlingen mit „Schatz im Silbersee“ von Karl May. Kulturreferentin Olivia Schnepf liest gemeinsam mit zwei Bewohnerinnen. Außerdem führt Direktor Tobias Heemann durch den Roman und Chiaki Nagata begleitet am Klavier.

Über die Dr.-Oetker-Dynastie geht es im Roman „Vanilletage“ von Eva-Maria Bast, die um 17 Uhr im Städtischen Museum lesen wird. Zur selben Zeit „Spricht der Tanz“ in der Freien Kunstakademie. Dort wird ein spannendes Projekt der Koevo Tanzkompanie gezeigt, das Lautmalerei, Ausdruckstanz und Lyrik verschmelzen lassen. Rund das Zugfahren geht es um 19 Uhr in der BuchLandung. Jaroslav Rudis liest aus seinem Buch und erzählt dabei, was es auf Europas Bahnstrecken alles Kurioses und Schönes zu erleben gibt.

Hohe Nachfrage bei Autoren

Mit dabei ist dieses Jahr auch die Evangelische Erwachsenenbildung Bodensee mit gleich zwei Konzertlesungen. Um 19 Uhr geht es um die Seenlandschaft mit Autor Thomas Weiß. Die spirituelle Poesie wird dabei durch Kantorin Stefanie Jürgens zu hörbaren Landschaften verwandelt. Die Literaturwissenschaftlerin Susanne Klingenstein wird gemeinsam mit der Geigerin Jutta Bogen um 20.30 Uhr die Geschichte des in Litauen geborenen Juden Chaim Grande literarisch-musikalisch näherbringen.

Den schon traditionellen Abschluss am Samstag macht um 22 Uhr Oswald Burger in der Weinstube Renker mit seinen Gutenachtgeschichten. In den vergangenen acht Wochen war Kulturamtsleiter Michael Brunner intensiv mit der Zusammenstellung des Programms beschäftigt. „Wir erhalten jedes Jahr zahlreiche Anfragen von Autoren und Verlagen, von denen wir viele leider ablehnen müssen“, erklärt er.