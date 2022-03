Einen herkömmlichen Reiseführer zu schreiben, das war nicht die Intention von Marion Vogt. Vielmehr bezeichnet die Autorin aus Überlingen ihr gerade beim Gmeiner-Verlag in Meßkirch erschienenes Buch als „Zweitreiseführer mit einem persönlichen Blick von mir“. Die in Reiseführern oft prominent aufgelisteten Sehenswürdigkeiten, Geschichtsdaten und historischen Ereignisse stellt sie aus ihrer eigenen Perspektive dar. So vermittelt Marion Vogt den jeweiligen Ausflugsvorschlag quasi als Gesamterlebnis.

„Lieblingsplätze für Senioren“ von Marion Vogt ist beim Gmeiner-Verlag erschienen und kostet inklusive E-Book 17 Euro. | Bild: Martina Wolters

Vor allem Senioren will Marion Vogt mit den von ihr ausgewählten Zielen ansprechen. Sie thematisiert daher unter anderem beschwerliche Aufstiege und nicht barrierefreie Eingänge, aber auch die Möglichkeit zur Einkehr bei Tagesausflügen. Doch findet Vogt ihre unbeschwerten Ausflugstipps ebenso für Familien, Paare oder Gruppen geeignet. Mal ist der Leser per Rad, mal zu Fuß oder mit dem Schiff unterwegs. Die beschriebenen Trips führen in die gesamte Vierländerregion, nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz und Liechtenstein. Das Hauptaugenmerk liege aber auf dem Gebiet zwischen Konstanz und Lindau, erklärt Marion Vogt.

Tipps abseits der touristischen Anziehungspunkte

Zwar finden sich viele bekannte Attraktionen unter ihren Ausflugtipps. Doch genau da komme ihr individueller Blickwinkel zum Tragen, sagt die Wahl-Überlingerin. Als Beispiel nennt sie ihre Beschreibung der Blumeninsel Mainau. Was ihr auf der Insel besonders gefällt, ist abseits der touristischen Anziehungspunkte der Insel zu finden. Vogt animiert die Besucher zum intensiveren Erleben. Sie rät dazu, genauer hinzusehen, versteckte Ruheplätze zu entdecken, Jahresringe von Mammutbäumen zu zählen oder sich auf die Pflanzendüfte einzulassen.

Bei den Gastronomiebetrieben, die sie vorstellt, legt die gelernte Hotelfachfrau Wert auf Qualität und Regionalität, wie sie betont. „Eine Pizzeria werden sie vergebens suchen.“ Die Fotos in ihrem Bodensee-Führer hat die Hobbyfotografin fast alle selbst gemacht. Sie sind bei ihren vielen Unternehmungen auf der Suche nach idyllischen Orten rund um den See entstanden.

Ihr aktueller Lieblingsplatz ist das Rebhäuschen bei der Haltnau

Die gebürtige Sauerländerin lernte die Region vor rund 20 Jahren kennen, verliebte sich sogleich in die malerische Gegend und ließ sich hier mit ihrer Familie nieder. Mittlerweile hat sie viele Lieblingsorte entdeckt, wie die Sankt Galler Stiftsbibliothek, die Reichenau oder den Lindenhofpark nahe Lindau. Als ihren derzeitigen Favoriten bezeichnet sie das Rebhäuschen oberhalb des Rebguts Haltnau bei Meersburg. Vogt schwärmt davon, auf der Bank davor zu sitzen, an einem tollen Sonnentag bei strahlend blauem Himmel plus Alpenblick, den vorbeiziehenden Schiffen zuzusehen und ein Eis zu essen. „Das ist für mich ein kleiner Luxus im Alltag.“

Blick vom Rebhäuschen auf den Bodensee. | Bild: Julia Blust

Im Alltag führt die ausgebildete Betriebswirtin zusammen mit ihrem Lebenspartner Volkan Kücük eine Immobilienagentur in Überlingen. Zum Schreiben des Reiseführers kam sie über ihren Blog bodenseeliebe-blog.de im Internet. Der Gmeiner-Verlag habe sie kontaktiert und den Führer zu Lieblingsplätzen vorgeschlagen. Dieser entstand in zwei Sommern. Zuvor hatte sie bereits ein Buch über das innenarchitektonische Aufwerten von Immobilien geschrieben. Dazu inspirierte sie eine Ausbildung plus Berufserfahrung im Home Staging, dem professionellen Einrichten von Immobilien, um deren Verkauf zu fördern. „Das Kreative liegt mir, glaube ich“, sagt Vogt über ihre verschiedenen Arbeitsfelder.

Weitere Buchprojekte hat sie bereits im Blick

Wenn man das Schöne möge, sei es egal, ob es sich dabei um eine Kirche, eine Einrichtung oder ein Museum handle, ist sie überzeugt. Ein Traum wäre es für sie, einen Bildband mit Geschichten darüber zu verfassen, wie besonders manche Menschen am See wohnen. Ein konkretes neues Buchprojekt hat sie bereits im Blick und dafür einen Vertrag beim Wartberg-Verlag unterschrieben.

Wer steckt hinter dem Bodenseeführer „Lieblingsplätzen für Senioren“?

Marion Vogt sagt über sich selbst, sie sei eine „typische Neigeschmeckte“. Sie wurde in Winterberg im Sauerland geboren und kam vor 20 Jahren in die Bodenseeregion. Vogt kommt aus der Gastro-Tourismusbranche, wie sie erzählt. Sie hat eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht, ist gelernte Betriebswirtin und Immobilienmaklerin. Hinzu kommt ihre Freude am Innendesign. Dafür hat sie sich als Home-Stagerin in Wiesbaden qualifiziert. Die 54-Jährige lebt und arbeitet zusammen mit ihrem Partner Volkan Kücük in Überlingen. Vogt hat zwei Töchter und drei Enkelsöhne. Ihre älteste Tochter JoAnne Eppner-Schenk unterstützt sie im Bereich Marketing.