Marco Moden im La Piazza in Überlingen ist um eine Attraktion reicher. Das familiengeführte Unternehmen fu?hrt nun auch Mode fu?r die Kleinsten unter uns. Ganz neu im Sortiment sind dabei die Marken Name it, S. Oliver, Jack&Jones Junior und Only Kids mit Kinderbekleidung von eineinhalb bis 16 Jahren. Bei Marco Moden im La Piazza U?berlingen wird deshalb nun die ganze Familie von Jung bis Alt fu?ndig! Ob fu?r Damen, Herren und nun auch ab der Herbstsaison neu im Sortiment Kinder- und Teenager-Mode.

Das bisherige Sortiment des familiengeführten Unternehmens bestand schon jetzt aus klangvollen Markennamen wie zum Beispiel Comma, Monari, Cecil, Triumph, Only, Vero Moda und Tally Weijl im Damenbereich und Casa Moda, Tom Tailor, Jack&Jones, S. Oliver und Alberto im Herrenbereich. Nun wird es durch die Kinderbekleidung ideal abgerundet.

Stolz ist Marco Moden auf sein sympathisches Verkaufsteam. Im La Piazza besteht es fast ausschließlich aus langja?hrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese wissen nicht nur, was aktuell im Trend liegt, sondern u?berzeugen außerdem mit einer stilsicheren Beratung.

Die Trendartikel fu?r den kommenden Herbst und Winter sind bereits jetzt schon vor Ort bei Marco Moden im La Piazza erhältlich. Dazu gehört ebenso ein modischer Pullunder als Allrounder, wie die Bomberjacke, die auch diesen Herbst und Winter wieder im Fokus steht. Das Verkaufsteam weiß außerdem: In der Damen- wie auch in der Herrenwelt gilt auch in diesem Jahr: Ein Rollkragenpullover geht immer!

In den absoluten Trendfarben der diesjährigen Herbst- und Wintersaison ist das Angebot ebenfalls groß: Dazu zählt Orange in seinen vielen Nuancen, Fuchsia, ob ganze dezent oder mutig eingesetzt, Camel als klassische Farbe und Navyblau, eine Farbe, die einfach zu kombinieren ist. Ein weiterer Trend, der animalische Print. Er findet sich in allen mo?glichen Variationen: ganz klassisch als Shirt oder gewagter als Kurzmantel. Kurz um: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.