Hinter dem Mantelhafen geht‘s weiter. Grüner und ruhiger ist es hier als an der zentralen Promenade. Wer ungestört ausruhen will, kann hier noch ein Plätzchen unter Bäumen oder an der Hafenkante finden. Oder Boule spielen – das Nonplusultra des Dolcefarniente. Doch an manchen Stellen ist es inzwischen etwas unwirtlich geworden, das Grün ist grau geworden, die Wegeführung etwas unstrukturiert, die Einfassungen der Beete sind morsch.

Wozu es vor der Landesgartenschau nicht mehr reichte, zu einer Aufwertung der Anlage, das soll nun nachgeholt werden, wenn die anstehende Hafenmauersanierung abgeschlossen ist. Der Platz am Wasser war vor 15 Jahren schon einmal Thema gewesen, als ein Überlinger gemeinsam mit einem Freiburger Gastronom in der vordersten Ecken ein Mantelcafé unmittelbar am Ufer geplant hatte. Doch aus Sicht von Gemeinderat und Verwaltung verhieß dies zu viel Trubel und das Ansinnen wurde zurückgewiesen.

Auch mit der nun geplanten Neugestaltung soll der Charakter der kleinen Parkanlage Mantelkopf, wie sie vom Grünflächenamt explizit genannt wird, beibehalten werden. Einen Entwurf stellte Landschaftsplaner Sascha Deißler vom Überlinger Büro Freiraumwerkstadt dem Ausschuss für Bauen, Technik und Verkehr vor. Die Wege sollen barrierefreier gestaltet werden. Auf der Schanze wird ein Aussichtspunkt geschaffen. Wobei an der Treppe zu dem kleinen Podest mit Ruhebänken nichts zu machen ist, da sich unmittelbar darunter ein Hebepumpwerk für das Abwasser des Ufersammlers befindet. Ungeachtet dessen sollen der Versiegelungsgrad verringert, eine zentrale grüne Achse und ein Boulevard an der Hafenmauer samt Absturzsicherung geschaffen werden. Die Bouleplätze werden geringfügig verlegt. Die Neugestaltung fällt noch in das Sanierungsgebiet „Stadteingang West“, wird mit Mitteln aus der Städtebauförderung bezuschusst und muss daher bis 30. April 2024 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten waren zuletzt auf rund 570 000 Euro beziffert worden.