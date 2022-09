Der Vorfall ereignete sich in der Kurt-Hahn-Straße, die zwischen Krankenhaus und Edeka-Markt in Richtung Salem College führt. Der 24-Jähriger, der am Donnerstag gegen 19.30 Uhr offenbar betrunken den Verkehr behindert hat, musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Die Beamten wurden alarmiert, weil der 24-Jährige auf der Straße unter anderem versuchte, Autotüren zu öffnen, Personen anpöbelte und auf Fahrzeuge einschlug.

Aufgrund seines augenscheinlich alkoholisierten und aggressiven Zustands sowie um weitere Störungen durch den 24-Jährigen zu verhindern, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam.

Autofahrer, die durch den Mann gefährdet oder geschädigt wurden, bitten die ermittelnden Beamten, sich unter Telefon 0 75 51 / 80 40 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.