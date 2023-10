Mit Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung muss ein 40-Jähriger rechnen, den Polizeibeamte am Mittwochabend am Mantelhafen in Gewahrsam genommen haben. Die Polizei war bereits kurz nach 17 Uhr angerückt, weil der 40-Jährige mit mehreren anderen Personen in Streit geraten war. Die Beamten konnten die Situation zunächst beruhigen, schreibt die Polizei.

Überlingen Ein 24-Jähriger verletzt vier Polizisten Das könnte Sie auch interessieren

Polizei muss erneut ausrücken

Gegen 18.30 Uhr verständigten Passanten erneut die Polizei, weil der 40-Jährige nun Spaziergänger aggressiv anpöbelte. Um weitere Störungen durch den Mann zu verhindern, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Bei den weiteren Maßnahmen beleidigte und bedrohte der alkoholisierte 40-Jährige die Polizisten aufs Übelste, teilt die Polizei mit. Er wurde schließlich Angehörigen übergeben und gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige