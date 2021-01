In der Nacht zum Samstag starb der Überlinger Manfred Bruker im Alter von 82 Jahren nach einem erfüllten Leben. Bleibende Spuren hat er an der Realschule und in der katholischen Pfarrgemeinde hinterlassen. Bei vielen Überlingern steht sein 2010 verfasstes Standardwerk zur Bau- und Kunstgeschichte des St.-Nikolaus-Münsters im Regal.

Im Jahr 1969 war Bruker an die Überlinger Realschule gekommen und hatte Deutsch, Kunst und Religion unterrichtet. Insgesamt 32 Jahre lang war er an gleicher Stätte tätig gewesen, zuletzt sieben Jahre als Konrektor und sieben Jahre als Rektor, als er im Juli 2001 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Seine sanfte Art, zum Ziel zu kommen, war es, die die Schüler damals bei der Feier ganz explizit hervorhoben.

Herausragendes Engagement

Doch ein Ruhestand wurde es nicht wirklich, obwohl Bruker ein sehr ruhiger und gelassener Mensch war. Dem erfahrenen Lehrer lagen die religiöse und die breite Allgemeinbildung ganz besonders am Herzen. Dies hatte Manfred Bruker schon 1974 mit der Gründung des katholischen Bildungswerks dokumentiert, an dessen Programm er zunächst fast im Alleingang, später im Team mit anderen, tüftelte und dessen graue Eminenz er bis zum Schluss blieb.

Manfred Bruker im Münster. | Bild: Hilser, Stefan

Im Jahr 2017 war Manfred Bruker für dieses Engagement von der Erzdiözese Freiburg mit der Münstermedaille geehrt worden. Dessen „bescheidene Art“ spiegle sich in seiner damaligen Aussage nach der Auszeichnung wider, erklärt Maria-Gratia Rinderer, Nachfolgerin beim Bildungswerk. „Ehrung erfährt man durch Gaben, die man von Gott bekommen hat. Dazu gehört auch, dass es Orte gibt, wo man seine Heimat gefunden hat und man seine Gaben entfalten konnte.“

Was kein Grund für ihn war, danach die Hände in den Schoß zu legen. So lange es ihm möglich war, arbeitete Manfred Bruker, dessen Frau vor eineinhalb Jahren verstorben war, in der katholischen Kirchengemeinde, im Überlinger Ökumeneausschuss und im Team des Bildungswerks mit. Künftig muss es ohne ihn gehen.