Wer an Ballett denkt, der denkt mit Sicherheit an den Nussknacker. Es ist das wohl berühmteste Werk, das mit dem Tanzstil in Verbindung gebracht wird. Das war sicherlich auch der Grund, warum sich die Leiterin der Musical-Pop Dance Academy, Scarlett Mattka, dieser Geschichte angenommen hat. Bei der freien choreografischen Interpretation half ihr Victoria Podolna. Gepaart mit schauspielerischen Einlagen, die von Anny de Silva einstudiert wurden, kam ein eindrucksvolles Gesamtwerk heraus, bei dem sogar ein „zeitgenössischer Tanz“, auch Contemporary, dabei war.

Die Geschichte beginnt mit Clara und Fritz, gespielt von Ajla und Tarik Smajic. Sie freuen sich auf Weihnachten und vor allem auf Onkel Drosselmeier (Maja Sönnichsen), der jedes Jahr an Heiligabend zu Besuch kommt und Geschenke mitbringt. Dieses Jahr ist es ein Nussknacker für Clara. Die beiden Kinder streiten sich allerdings um ihn, und er geht kaputt. Der Onkel sagt, dass Clara den Nussknacker unter den Baum legen soll, damit ihn die weihnachtliche Magie wieder ganz machen soll. Clara legt sich nieder und schläft mit dem Nussknacker in der Hand ein. Dabei erlebt sie einen atemberaubenden Traum.

Darin kommen jede Menge kleine und große Figuren vor, die jeweils einen Tanz aufführen. Angefangen mit vielen kleinen Kindern, die ebenfalls Weihnachten feiern, über Tanzmäuse, Mäusekönigin, ein Prinz, die Zuckerfee aus dem Süßigkeiten-Land und ihre Meisterin, Blumen, Spanier, Clowns, arabische Tänzerinnen und viele mehr. Diese Tänze interpretierten Scarlett Mattka und Victoria Podolna neu und schnitten sie für die Schülerinnen und Schüler der Musical Pop Dance Academy zu.

„Angefangen zu proben haben wir mit den Kindern schon im Januar“, erklärt die Leiterin. „Die letzte Choreografie war dann allerdings erst zwei Wochen vor der Aufführung fertig.“ Natürlich gehören das „Pas de deux“ – der Tanz von Clara (Karina Sakharova) mit dem Prinzen (Alvaro Hain) – und der Tanz der Mäuse zu den Höhepunkten. Die anmutigen Kostüme sorgen im Saal der Waldorfschule für eine großartige Stimmung. Die Leistung der Tänzerinnen und Tänzer wird auch immer wieder mit Szenenapplaus bedacht.

Zwischendrin sorgen Ajla und Tarik Smajic, die Clara und Fritz schauspielerisch darstellen, dafür, dass auch jeder der Geschichte folgen kann. Der zweite Teil der Vorstellung spielt dann im Süßigkeiten-Land. Auch hier verstehen es Groß und Klein immer wieder mit ihren verschiedenen und vor allem grazilen Schritten auf den Zehenspitzen zu überzeugen. Es geht aber nicht nur um Ballett: Alexandra Zeitler überzeugt bei ihrem Auftritt mit sieben Tänzerinnen durch ihren Gesang und Karina Sakharova und Alvaro Hain mit einem Contemporary-Tanz.

Am Ende passiert das, wovon der Onkel erzählt hat: die weihnachtliche Magie sorgt dafür, dass der Nussknacker wieder ganz ist – und Fritz hat sich im Traum ganz nebenbei in die Zuckerfee verliebt. Die Besucher in der Waldorfschule zeigen am Ende ihre Begeisterung mit einem lang anhaltenden Applaus und Zwischenrufen. Auch Scarlett Mattka war nach der Vorstellung erleichtert: „Es hat alles super geklappt“, sagt sie. „In den vergangenen Tagen war die Aufregung sehr groß.“

Dank an Eltern

Ihr Dank gehört auch zahlreichen Eltern, die im Hintergrund die Kinder versorgten, schminkten und betreuten. Ohne sie wäre dieses Ballett Märchen im Saal der Waldorfschule nicht möglich gewesen, denn „Clara und der Prinz“ waren die bisher größte Ballett-Produktion, die die Musical Pop Dance Academy auf die Beine gestellt hat.