Viel ist von Blüh- und Blumenwiesen die Rede, alle reden von Bienen. Doch wer kennt noch eine Heuschrecke? In Afrika war eine Massenvermehrung in diesem Jahr zwar wieder für einen Kahlfraß auf Ernteflächen verantwortlich. Doch hierzulande sorgt inzwischen der Mähroboter oft dafür, dass zumindest im Garten kein Hälmchen zu lang wird und Heuschrecken keine Chance haben. Denn die Insekten brauchen eine längere Phase, um nach mehreren Larvenstadien zu einem erwachsenen Tier zu werden.

Diese Zeit bekommen sie nun auf den städtischen Mähwiesen, die nur selten mit dem Balkenmäher gekürzt werden und so Blütenpflanzen samt Heuschrecken das Überleben sichern.

Blumenwiesen weniger nachhaltig

„Bekannter sind zwar die Einsaaten mit einjährigen Blumenwiesen“, sagt Michael Brantner vom Amt für Grünflächen, Umwelt und Forst. Das sehe optisch sehr schön aus, sei aber aus ökologischer Sicht nicht optimal, da sie jährlich neu eingesät werden müssten.

„Nachhaltiger positiv auf die Artenvielfalt wirken sich Dauerwiesen auf mageren Standorten aus“, betont Brantner. Diese werden selten – nur zwei- oder dreimal pro Jahr – gemäht und geben so den Insekten mit längeren Entwicklungsphasen eine Chance zum Überleben.

Viel Mühe hat sich das Amt für Grünflächen, Forst und Umwelt beim Anlegen dieser mageren Mähwiese mit einem Bodenaustausch gemacht. Im Bild Bürgermeister Matthias Längin (links) und Projektleiter Michael Brantner. | Bild: Hanspeter Walter

Gemeinsam mit Baubürgermeister Matthias Längin stellte Brantner das Konzept des neuen Projektes an einem Standort beim Montessori-Kinderhaus am Schättlisberg vor. Kurz bevor Mitarbeiter Bruno Mayer mit dem Balkenmäher zur Tat schritt. Insgesamt sind es schon rund 20 Standorte mit einer Gesamtfläche von mehr als fünf Hektar. Sie sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt, Beispiele gibt es unterhalb des Eglisbohls ebenso wie an der Grethalde.

Das Projekt Mit ihrem Projekt „Mähwiesen für die Artenvielfalt„ will die Abteilung Grünflächen, Umwelt und Forst der Stadt Überlingen ein Netzwerk an artenreichen Grünflächen im öffentlichen Raum schaffen. Dieses Netzwerk soll unter anderem die naturschutzrechtlichen Kompensationsflächen unterstützen und räumlich verbinden. An insgesamt 20 Standorten vom Eglisbohl bis zur Grethalde, vom Gallergraben bis zum Schättlisberg beim Montessori-Kinderhaus ist dieses Konzept im ersten Schritt umgesetzt worden – auf einer Fläche von insgesamt 5,3 Hektar. Zu erkennen sind die Standorte an Schildern mit einer Heuschrecke. Denn sie profitiert ganz besonders von der Umstellung.

Zu erkennen sind die Flächen an einer kleinen Tafel mit dem Leittier Heuschrecke. An einigen Standorten gibt es auch Darstellungen der Pflanzen und Erläuterungen der ökologischen Zusammenhänge.

Das Leittier des Projekts: Die späte Mahd erlaubt auch den Heuschrecken, sich über mehrere Larvenstadien zu entwickeln. | Bild: Hanspeter Walter

„Mit etwa 3,3 Hektar insgesamt fallen hier auch pflegeextensive naturschutzrechtliche Kompensationsflächen darunter“, erläutert Baubürgermeister Matthias Längin. Um als Ausgleichsfläche für Baumaßnahmen an anderer Stelle anerkannt zu werden, bedarf es allerdings einer gezielten Pflege. „Diese Standorte dürfen nicht gemulcht werden“, sagt Michael Brantner.

Bei dieser Mähtechnik wird das Schnittgut regelmäßig kleingehäckselt und bleibt liegen. Dadurch werde zum einen die Sonneneinstrahlung behindert, zum anderen viel natürlicher Stickstoff in den Boden eingetragen.

Bis sich eine große Artenvielfalt entwickelt, braucht es Zeit

Anders bei den Mähwiesen, die als Projektflächen langfristig in die kommunale Grünflächenpflege integriert werden. Sie werden seltener gemäht und das Schnittgut wird dem Kreislauf entzogen. Nur so haben Blütenpflanzen und Kräuter auf Dauer eine Chance. Doch es braucht Geduld, bis sich die ökologische Qualität verbessert. „Eine große Artenvielfalt kann sich nur bei lang andauernder Etablierung einstellen“, sagt Michael Brantner.

Nährstoffgehalt im Boden darf nicht zu hoch sein

An einigen Standorten – wie am Schättlisberg – hat das Grünflächenamt einen besonders großen Aufwand getrieben, ja treiben müssen: Ist der Nährstoffgehalt im Boden zu hoch, sind Blütenpflanzen in der Konkurrenz unterlegen. „Am Ende setzt sich dann das Gras durch“, betont Projektleiter Brantner. „Die artenreichsten Wiesenflächen gedeihen auf kalkhaltigen, trockenen Standorten.“

Bodenaustausch für Magerwiesen

Deshalb wurde an einigen Projektflächen ein umfangreicher Bodenaustausch vorgenommen. Beim Standort am Montessori-Kinderhaus wurde der Untergrund durch Einarbeitung von Kalkschotter und Sand weiter „abgemagert“ und mit einer speziellen Saatgutmischung für Magerwiesen angesät.

Am auffallendsten kurz vor der aktuellen Mahd ist hier bei der Besichtigung die Wilde Möhre, ein weißer Doldenblütler, der an der dunklen Zentralblüte zu erkennen ist. Doch auch Kartäusernelken oder Wiesenknopf sind dazwischen zu entdecken. Bei dem Projekt kooperierte die Stadt eng mit der Firma Syringa in Hilzingen, die nicht nur die gängigen Blumenmischungen bereithält, sondern auch auf Saatgut für Dauerwiesen an unterschiedlichen Standorten spezialisiert ist. Denn abhängig von den konkreten Bedingungen sind verschiedene Wiesentypen realisiert worden.

Größe der Fläche wichtig für Vielfalt

Auch im Gallergraben wird die Pflege der Flächen umgestellt. Angrenzend an die ehemalige Freilichtbühne hat das Grünflächenamt zum Beispiel auf 400 Quadratmetern die Mischung „schattiger Saum“ eingesät. Dazu gehören Wiesenpflanzen von feuchten Standorten wie die Kuckuckslichtnelke oder die rote Lichtnelke, die mit wenig Sonne auskommen.

Wichtig war auch, dass das Grünflächenamt einige größere Standorte realisieren konnte. „Denn für die Insektenvielfalt spielt auch die Größe der Fläche eine Rolle“, erklärt Michael Brantner. Allein beim Montessori-Kinderhaus sind es rund 600 Quadratmeter.