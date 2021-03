von Anna-Lena Gabele

Das gab die Pressestelle der Stadt jetzt bekannt. Auf die Stellenausschreibung waren insgesamt 13 Bewerbungen eingegangen, teilt die Stadt mit. Sechs Bewerber seien zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden. An den verwaltungsinternen Vorstellungsgesprächen nahmen auch zwei Vertreter des Feuerwehrausschusses teil. Letztendlich konnte sich Ludwig Ehing im Gemeinderat gegen einen Mitbewerber in der Wahl durchsetzen.

Ludwig Ehing ist seit 22 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen und derzeit als Abteilungskommandant der größten Einsatzabteilung im aktiven Dienst tätig. Daher kenne er sich bereits bestens mit den Abläufen in der Feuerwehr Überlingen aus und sei in alle wichtigen Entscheidungen eingebunden. Im Laufe seiner Dienstzeit durchlief Ehing sämtliche feuerwehrspezifischen Lehrgänge. Einer seiner Aufgabenschwerpunkte ist der abwehrende Brandschutz. Daneben bringt Ehing durch seine Berufsausbildung als Bauingenieur (M. Eng.) auch Kenntnisse im vorbeugenden Brandschutz mit.

Liebe zur Feuerwehr wurde ihm in die Wiege gelegt

Bereits sein Vater war viele Jahre in die aktive Tätigkeit der Feuerwehr eingebunden und als Zugführer eingesetzt. „Als Kind der Feuerwehr liegen mir die Weiterentwicklung unserer Überlinger Feuerwehr sowie die Kameradschaft sehr am Herzen und ich möchte hierzu meinen Beitrag nun in verantwortungsvoller Rolle leisten“, wird Ludwig Ehing in der Mitteilung zitiert. Er wird die Funktion des hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten am 1. Juli übernehmen. Ab diesem Zeitpunkt wird er Vorgesetzter für vier hauptamtliche Angestellte und rund 300 ehrenamtliche Einsatzkräfte. Darüber hinaus steht er in seiner neuen Funktion der Jugendfeuerwehr, dem Spielmanns- und Fanfarenzug, sowie der Alters- und Ehrenabteilung vor. Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen ist eine Stützpunktfeuerwehr im Bodenseekreis und wird jährlich zu rund 250 Einsätze alarmiert.

Oberbürgermeister Jan Zeitler freut sich auf die künftige Zusammenarbeit: „Mit Herrn Ehing haben wir einen engagierten Feuerwehrmann als neuen Kommandanten gewonnen, der wichtige Erfahrung in unsere Freiwillige Feuerwehr Überlingen bringt. Ich bin überzeugt, dass er die erfolgreiche Arbeit von Herrn Stollenwerk fortführen wird.“ Der derzeitige Feuerwehrkommandant Thomas Stollenwerk tritt Ende Juni in den Ruhestand und wird zuvor seinen Nachfolger in einer gemeinsamen Übergangszeit in die neuen Aufgaben einarbeiten.