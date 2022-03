Putins Angriffskrieg in der Ukraine ist nicht der erste Krieg, der Menschen in die Flucht treibt und der sie hier am Bodensee stranden lässt. Flüchtlinge aus Syrien beispielsweise: Sie waren in den vergangenen Jahren regelmäßig Besucher im Laden des Diakonischen Werks in Überlingen. Der Laden liegt in der Turmgasse, es handelt sich dabei um eine Annahmestelle für gespendete Haushaltswaren und Spielzeug, die an Bedürftige weitergereicht werden.

Auch solche Dinge wie eine Brotbox gibt es im Laden der Diakonie. | Bild: Hilser, Stefan

„Löffel gab es regelmäßig zu wenig“, berichtet Michael Keimeyer, der in dem Laden ehrenamtlich hilft. Er erklärt es sich so, dass in manchen Kulturen bevorzugt mit Löffeln gegessen wird, während die Nachfrage nach Messern und Gabeln niedriger war, sie in den Regalen des Ladens also liegen blieben. So wie auch Wein-, Sekt- und Schnapsgläser sich zu Ladenhütern entwickelten. Muslime, die keinen Alkohol trinken, können mit den Gläsern schließlich nichts anfangen.

Nun ist Keimeyer gespannt, welche Waren mit der Ankunft der Ukrainer besonders nachgefragt werden. An Töpfen, so seine Erfahrung, gebe es generell einen Mangel. Ein Deutsch-Russisches Wörterbuch, das am ersten Öffnungstag, dem vergangenen Mittwoch, noch im Bücherregal stand, war schnell vergriffen. Wer bei sich zu Hause also ein Wörterbuch stehen hat, vielleicht sogar ein Deutsch-Ukrainisches, könnte sich überlegen, ob er es noch benötigt, oder ob er es lieber spenden will.

Blei- und Buntstifte im Laden der Diakonie. | Bild: Hilser, Stefan

Zwei Schichten zu jeweils drei Leuten arbeiten mittwochs ehrenamtlich in dem Laden in der Turmgasse in Überlingen. In den vergangenen Monaten hatte das Geschäft wegen Corona geschlossen, nun es wieder geöffnet. Zum Team der Ehrenamtlichen gehört auch Martina Sinn. Sie rechnet damit, dass demnächst eine größere Nachfrage nach Schulranzen entstehen wird. „Wir müssen schauen, wie sich das alles entwickelt“, sagte sie. Sowohl auf der Angebots-, als auch auf der Nachfrageseite ist der Laden nicht planbar.

Martina Sinn arbeitet ehrenamtlich im Laden der Diakonie. | Bild: Hilser, Stefan

Sabine Rösner spendete gut erhaltenes Besteck. | Bild: Hilser, Stefan

Kosten, Öffnungszeiten, Kleiderladen Kosten: Gerhard Hoffmann, Geschäftsführer in der Diakonie Überlingen/Stockach, erklärt: „Normalerweise wird im Lädele eine Schutzgebühr im Bereich von zum Beispiel 10 Cent pro Glas oder 50 Cent pro Topf erhoben. Dabei geht es nicht darum, Einnahmen zu erzielen, sondern um zu verhindern, dass Sachen mitgenommen werden und dann doch gleich im Müll landen. Inhaber eines Sozialpasses dürfen für 5 Euro pro Monat Sachen mitnehmen. Für Flüchtlinge aus der Ukraine gilt, dass sie die Sachen für die Grundausstattung kostenlos mitnehmen können.

Öffnungszeiten: Das Geschäft in einer ehemaligen Gaststätte in der Turmgasse hat mittwochs von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Kleiderladen: Wer etwas spenden möchte, kann die Sachen während der Öffnungszeiten vorbeibringen. Kleider werden nicht angenommen. Hier der Verweis auf den neuen Kleiderladen der evangelisch-methodistischen Kirche am Erlenbach 1 beim Krankenhaus-Kreisel. Er eröffnet am 1. April und ist jeden Dienstag und Freitag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Nur saubere und funktionsfähige Dinge

Die Ehrenamtlichen appellieren daran, keine Waren vor dem Laden abzustellen. Sie behalten es sich vor, das Material zu begutachten, auf Funktionalität und Sauberkeit. Schließlich gilt es, den Laden in würdevoller Weise für die Empfänger zu führen.

Martina Sinn berichtet, dass am vergangenen Mittwoch ein Teeservice vor dem Laden stand, das jemand samt der noch feuchten Reste an Tee vor die Türe gestellt habe. Da ihnen Möglichkeit zum Spülen fehlt, weil es im Laden keinen Wasseranschluss gibt, bleibe ihnen nur die Möglichkeit, solche Dinge wegzuwerfen. Es geht aber auch anders: „Manchmal ist das Geschirr noch warm, weil es frisch aus der Spülmaschine kommt.“