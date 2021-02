Überlingen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Lockdown trifft nun auch „Thomas Philipps“: Restpostenverkauf muss einen Teil der Ware absperren

Die Drogerie Müller in der Christophstraße in Überlingen hat weiterhin geöffnet und darf laut Ordnungsamt der Stadtverwaltung auch weiterhin das komplette Sortiment verkaufen. Somit kann man zum Beispiel Spielwaren kaufen, während ein Spielwarenhändler in der direkten Nachbarschaft seit Dezember zu hat. Im Geschäft „Thomas Philipps“ von Christian Herbst, wo in den vergangenen Wochen noch Gartenmöbel und Geschirr verkauft wurden, schob die Stadt nun aber einen Riegel vor.