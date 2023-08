Heiligenberg – Corona hat vielen Festen den Garaus gemacht. Nicht aber dem Lindenfest, das seit vielen Jahren Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region in die Ortsmitte lockt, wo ein mächtiger Lindenbaum für Schatten und Atmosphäre sorgt. Zelte und Lauben sind immer beliebte Aufenthaltsorte und der begehrteste Lesestoff sind die Speisekarten. Hier gibt es für jeden etwas Leckeres, egal ob sauer oder süß, ob heiß oder kalt. Vermissen wird man den Männergesangverein, der momentan personell ausgedünnt ist und deshalb seine beliebte Weinlaube nicht mehr betreiben kann. Doch keine Angst. Die guten Tröpfchen werden jetzt von der Zukunftswerkstatt angeboten.

Auch für Musik ist bestens gesorgt. Die „Dicken Fische“ sind ebenso dabei wie der Musikverein Wintersulgen und erstmals der gemischte Chor Heiligenberg mit seinem bunt gemischten Programm und über 30 Akteuren. Am Sonntagnachmittag sorgt dann Alleinunterhalter Chris Metzger für flotte Musik. Sollte sich jemand trotzdem langweilen, dann wären das Bungee-Trampolin, die legendäre Freiluftkegelbahn oder das Kinderkarussell eine gute Möglichkeit, sich mal vom Sitz zu erheben. Karussell natürlich nur für die kleinen Besucher. Die haben bestimmt auch beim Angelspiel ihren Spaß.

Mit Spannung wird bereits jetzt der Fassanstich am Samstag erwartet. Die Vereinsvertreter werden genau beobachten, welche Qualitäten der neue Bürgermeister Denis Lehmann mit dem Hammer aufzuweisen hat. Egal ob er trifft oder nicht, Bier ist genug da und die Vereine aus der Gesamtgemeinde werden sich einmal mehr als hervorragende Gastgeber erweisen. Und sicher ist, dass es hier, entgegen früheren Zeiten, keine Gerichtsverhandlung geben wird. Denn Linden sind schon vor Jahrhunderten als Gerichtsbäume genutzt worden. Laut Hinweistafel soll die Linde auf dem Postplatz bereits im zwölften Jahrhundert gepflanzt worden sein. Sichere Belege dazu fehlen aber. Der hohlen Stammteile sind mit Eisenstangen verbunden, die Kronenäste verseilt. Ein bogenförmiger, weit ausladender Hauptast wird von einer Holzkonstruktion gestützt. Der Baum gilt übrigens auch als Naturdenkmal. Und mal ganz ehrlich: Wo wird schon unter einem Denkmal ein fröhliches Fest gefeiert?

Unverzichtbar ist im Luftkurort auch der Flohmarkt auf der Schulstraße am Samstagabend und der Kinderflohmarkt am Sonntag auf der Wiese beim Sennhof. Und dass es keine Unsicherheiten gibt, sei an dieser Stelle festgestellt, dass hier keine gebrauchten Kinder verkauft werden, sondern allerlei Spielzeug für den Nachwuchs. Die kleinen Verkäufer erweisen sich da echt als Talente. Und so mancher Erwachsene kauft hier ein Spielzeug, das er als Kind bekommen hat.

Das Programm

Samstag, 5. August

17 Uhr: Abendflohmarkt auf der Schulstraße

18 Uhr: Offizielle Eröffnung mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Denis Lehmann auf dem Postplatz. Der Musikverein Wintersulgen und der Gemischte Chor Heiligenberg sorgen für Unterhaltung

19 Uhr: „Dicke Fische“

Sonntag, 6. August

11 Uhr: Kinderflohmarkt beim Sennhof

11.30 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Wintersulgen

16 Uhr: Unterhaltung mit Chris Metzger