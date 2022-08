Heiligenberg – Im ganzen Linzgau schaut man mit Freude auf das kommende Wochenende. Dann findet in Heiligenberg das 16. Lindenfest statt und wird zum Anziehungspunkt für die ganze Region. Die Vereine haben sich bestens vorbereitet, um die hoffentlich vielen Besucher mit kalten Getränken und deftigen Speisen und natürlich den berühmten selbstgemachten Kuchen zu bewirten. Das Lindenfest ist buchstäblich ein Fest für alle Generationen mit viel Musik und Gesang und der Möglichkeit „open air“ das Tanzbein zu schwingen. Und auch die kleinen Besucher brauchen nicht sehnsüchtig zu fragen „Mama, wann gehen wir wieder?“. Denn für sie gibt es allerlei Abwechslung. Und wer sich gerne auf Schnäppchenjagd beginnt, der wird bestimmt am Abendflohmarkt am Samstag und beim Kinderflohmarkt am Sonntag auf seine Kosten kommen. Die kleinen Verkäufer brauchen sich da mit ihrer Geschäftstüchtigkeit nicht „hinter den Großen“ verstecken.

Zweimal hat Corona den Heiligenbergern das Lindenfest vermiest. Dieses Jahr darf man endlich wieder der Fröhlichkeit huldigen. In Heiligenberg tut man das immer auf einem ganz besonderen Platz unter einem ganz besonderen Dach. Gemeint ist der historische Postplatz mit seiner Gerichtslinde. Nicht in einem riesigen Festzelt, sondern unter dem Blätterdach des riesigen Baumes, der bereits im zwölften Jahrhundert gepflanzt worden sein soll. Sichere Belege dazu fehlen aber. Im Laufe der Jahrhunderte ist der Baum immer mehr gewachsen. Heute sind die hohlen Stammteile mit Eisenstangen verbunden und die Kronenäste verseilt. Ein bogenförmiger, weit ausladender Hauptast wird von einer Holzkonstruktion gestützt. Der Gemeinde ist der Erhaltung des Baumes wichtig, deshalb wird alles getan, damit sich noch möglichst lange Menschen an dem monumentalen Gewächs erfreuen können. Das ist auch beim Lindenfest so und die Plätze unter dem Baum sind sehr beliebt. Da gibt es ganz natürlichen Schatten. Wer denkt da schon daran, dass der Baum in früheren Zeiten auch als Gerichtslinde gedient hat? Im Mittelalter fand das Gericht nämlich häufig im Schutz eines Baumes statt. Es bestand die Pflicht, das Gericht unter freiem Himmel abzuhalten. Besonders beliebt waren die Linden, denen der Aberglaube besondere vielfältige und starke magische Wirkungen zuschrieb. So sollte man unter der Linde am sichersten vor Blitzschlag geschützt sein. Heutzutage schützt der historische Baum vor allem vor der Sonne.

Rund um die Linde haben die Vereine ihre Lauben aufgestellt, wo es viele leckere Sachen gibt. Ganz ehrlich: Hier findet jeder noch so empfindliche Gaumen etwas und am Sonntag wohl die längste Kuchentheke im Linzgau. Getränke von heiß bis kalt sorgen dafür, dass bei der zu erwartenden Hitze niemand verdursten muss. Bemerkenswert ist, dass nicht nur die Vereine aus dem Kernort im Einsatz sind. Unzählige Helferinnen und Helfer sind bemüht, dass das Fest für jeden Besucher zum Erlebnis wird. Dafür sorgen am Samstag auch der Musikverein Wintersulgen und der Männergesangverein Heiligenberg. Für tanzbare Takte und Stimmung sorgt wieder einmal die Band „First Class“. Im Torbogen wird DJ Enable den Gästen einheizen.

Groß ist das Angebot auch am Sonntag. Der Musikverein Wintersulgen unterhält beim Frühschoppen mit fetziger Blasmusik. Neben dem Kinderflohmarkt sind auch alle Spielstände geöffnet. Zu Hause kochen braucht am Sonntag niemand. Die Speisekarte der Vereine ist vielfältig und sogar das Geschirr wird gespült. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen und ab 16 Uhr nochmals Blasmusik mit den „Flotten Grenzlern“.

Das Programm

Samstag, 6. August

17 Uhr: Beginn des Abendflohmarktes in der Schulstraße beim Sennhof

18 Uhr: Festeröffnung mit Fassanstich durch Bürgermeister Frank Amann und die Vertreter der Vereine. Musikalische Umrahmung mit dem MV Wintersulgen und dem Männerchor Heiligenberg. Bewirtung in allen Lauben

19 Uhr: Unterhaltung mit der Band „First Class“

21 Uhr: DJ Enable legt auf

Sonntag, 7. August

11 Uhr: Beginn des Kinderflohmarkts auf der Wiese beim Bürgerhaus „Sennhof“

11.30 Uhr Frühschoppenkonzert mit dem MV Wintersulgen; Bewirtung in allen Lauben, Kinderkarussell, Bungee-Trampolin, Kegeln, Angelspiel, Verlosung

16 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit den „Flotten Grenzlern“

Parkmöglichkeiten auf dem Großparkplatz beim Rathaus (Richtung Betenbrunn)