von Hartmut Ferenschild

Forschungsinstitute haben die Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft deutlich nach unten korrigiert. Ursache sind die großen Lieferprobleme bei Rohstoffen und Vorprodukten. Wie wirkt sich das auf Betriebe in der Region aus? Alfred Keller ist nicht nur Chef eines Betriebs für Sanitär, Heizung und Lüftung in Überlingen-Lippertsreute, sondern auch auf der Vorstandsebene der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis und des Landesfachverbands mit Sitz in Stuttgart ehrenamtlich engagiert. Er hat also den Überblick, und der fällt ernüchternd aus: Rund 85 Prozent der Fachbetriebe sind von der Lieferkrise betroffen, die aus einem ganzen Wurm von Teilproblemen besteht.

Lagerhaltung „just in time“ derzeit undenkbar

Am Anfang steht das Fehlen von Bauteilen, deren überregionale Lieferanten oft ihrerseits unter internationalen Knappheiten leiden. Manche Betriebe versuchen sich mit dem Horten größerer Materialbestände zu behelfen, was aber die Misere bei anderen Firmen nur verschärft. Eine Lagerhaltung „just in time“, also nur mit den Artikeln, die man gerade benötige, sei undenkbar, sagt Alfred Keller.

Bodenseekreis Handwerksbetriebe in der Region zum Ausbildungsstart: „Konnten das schwierige Corona-Jahr hinter uns lassen“ Das könnte Sie auch interessieren

Preissprünge bis zu 50 Prozent

Wie sich hohe Nachfrage bei knappem Angebot auf die Preise auswirkt, lernt man im ersten Semester eines Studiums der Betriebswirtschaftslehre: Keller beobachtet Preissprünge zwischen acht und 50 Prozent. Kostentreibend sind auch die innerbetrieblichen Verwerfungen, wenn beim Umsatz eingeplante Projekte verschoben oder ganz storniert werden müssen.

Wenn irgendwo eine Heizung kaputtgegangen ist, die mangels Ersatzteilen nicht umgehend repariert werden kann, lässt Keller auf eigene Kosten schnell ein Provisorium installieren. Dieses muss später ja auch wieder demontiert werden, wenn das fehlende Produkt verfügbar ist.

Mehrkosten können nicht an öffentliche Auftraggeber weitergegeben werden

Besonders drastisch wirke sich in der derzeitigen Situation die sogenannte „Preisleitklausel“ aus, die öffentliche Auftraggeber wie Kommunen oder Kreise an die einmal vereinbarten Preise bindet. Die Betriebe können Mehrkosten also nicht an die Auftraggeber weitergeben.

Auch die Fristen bei der Bewilligung von Zuschüssen für ökologische Baumaßnahmen an Häusern seien zu lang. Alfred Keller wünscht sich bei diesen Themen deutlich mehr Unterstützung von politischer Seite. Private Bauherren sind bei Kostensteigerungen zwar ebenfalls nicht begeistert, können aber – sofern das Budget es hergibt – flexibler reagieren.

Fällt ein Betrieb bei einem Bauprojekt aus, blockiert dies weitere Betriebe

Insgesamt leidet die Baubranche zunehmend unter Liquiditätsengpässen. Und der organisatorische Aufwand, die zeitlichen Abläufe von Bauprojekten und den Personaleinsatz oft sehr kurzfristig umstrukturieren zu müssen, sei enorm und stressbelastet. Vereinzelt sei Kurzarbeit nicht zu vermeiden. Da die einzelnen Gewerke bei einem Bauprojekt meist ineinandergreifen, führe der Ausfall eines einzigen Betriebs oft zu einer Blockade weiterer Firmen.

Zimmerei Mahl: Vorsorglich mit mehreren Lieferanten verhandeln

Nachfragen bei anderen Handwerken bestätigt Kellers Diagnose. So berichtet die Zimmerei Mahl in Uhldingen-Mühlhofen, dass wegen exorbitanter Lieferzeiten manche Bauprojekte in Material und Konstruktion komplett neu geplant werden müssen. Sehr aufwendig ist es zudem, wenn vorsorglich nicht mehr mit einem, sondern mit mehreren Lieferanten verhandelt werden muss. Die Holzbaubetriebe Schmäh in Meersburg und Bucher in Owingen melden nicht nur Engpässe beim Rohstoff Holz. Auch Beschläge, Scharniere, Elektroteile für Fensterfernbedienungen, Dämmstoffe, Klebe- und Befestigungsmittel seien schwer zu beschaffen.

Hausbau Gestiegene Rohstoffpreise lassen die Kosten steigen: So viel teurer wird der Häuslebau Das könnte Sie auch interessieren

Düstere Botschaft kommt auch aus der Industrie: “Die Rohstoffknappheit verschärft sich derzeit mit jedem Monat“, teilt Martin Buck, Präsident der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) mit. „Waren vor einigen Wochen noch insbesondere Elektronikbauteile, Holz und Dämmstoffe Mangelware, sind es inzwischen auch Kunststoffe, Edelstahl, Hartmetalle und Aluminium. Gerade die Branchen, die nach der Corona-Krise nun eine Erholungsphase erleben und entsprechend dringend auf die Rohstoffe angewiesen sind, leiden besonders.“

Alfred Keller: Geduld, Findigkeit und Improvisationsgeist gefragt

Alfred Keller wirkt trotz der angespannten Situation erstaunlich entspannt. Seine Firma in Lippertsreute verfügt über eine breite Angebotspalette, sodass Engstellen in dem einen Sektor durch Verlagerungen auf einen anderen ausgeglichen werden, wie er erklärt. Bisher habe er alle Mitarbeiter kontinuierlich mit Arbeit versorgen können. Er bilde auch weiterhin aus, sodass der im Handwerk verbreitete Nachwuchsmangel ihm keine Sorgen macht. Die nach wie vor gut gefüllten Auftragsbücher seien immerhin so etwas wie Licht am Ende des Tunnels. Bis dahin sind aber Geduld, Findigkeit und Improvisationsgeist gefragt. Alfred Keller sagt: „Wir Handwerker sind ja nicht fürs Lamentieren gefragt, sondern fürs Anpacken!“