Gedächtnis der Region: Die Landwirtschaft ward ihm praktisch in die Wiege gelegt. Es war 1985, als Martin Hahn mit knapp 22 Jahren in der fünften Generation den Helchenhof übernehmen sollte. „Mein Vater sagte, es wird Zeit, dass der Junge endlich mal Verantwortung übernimmt,“ erinnert er sich. Doch es wurde eine Übernahme mit Hindernissen.

Martin Hahn hatte in Stockach die Schule besucht, anschließend eine Lehre als Rinderzüchter absolviert und dann die Fachschule für Landwirtschaft in Schloss Rauenstein besucht. Nicht in die Wiege gelegt war dem heutigen Landtagsabgeordneten damals