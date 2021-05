Das Team der Landesgartenschau (LGS) Überlingen freut sich: Der Bodenseekreis hat die coronabedingte Bundesnotbremse gelöst. Das bedeutet, vom kommenden Wochenende an kann die LGS ihr Angebot erweitern.

Nachdem die 7-Tages-Inzidenz im Bodenseekreis mehr als fünf Werktage in Folge unter dem Wert von 100 lag, ist laut Mitteilung der LGS ab Samstag folgendes möglich: Sämtliche Indoor-Bereiche wie der Landkreispavillon und der Treffpunkt Baden-Württemberg mitsamt Ausstellungen sowie die Blumenschau in der ehemaligen Kapuzinerkirche werden geöffnet. Auch die Außengastronomie mit Selbstbedienung öffnet.

Weiterhin sind Veranstaltungen auf der Sparkasse-Bodensee-Bühne sowie auf den kleineren Bühnen möglich. Zwei Auftritte von Jürgen Waidele und Band finden am Sonntag um 14 und 16 Uhr statt. Für Kinder gibt es Angebote des Puppentheaters Tredeschin auf der Aktionswiese.

Maximal 100 Besucher an der Sparkasse-Bodensee-Bühne

Die LGS betont in ihrer Mitteilung, dass mit den ersten Öffnungsschritten nach wie vor Einschränkungen verbunden sind, etwa bei der Anzahl der zugelassenen Besucher. Auch die Tribüne vor der Sparkasse-Bodensee-Bühne darf nur mit 100 Gästen besetzt werden.

Für diesen Bereich müssen Platzkarten online gebucht werden. Die Veranstaltungen mit Platzkartenpflicht sind im Kalender auf der Internetseite entsprechend gekennzeichnet. An allen Veranstaltungsbereichen können sich die Gäste per QR-Code über die Luca-App oder analog auf Papier registrieren.

Museumsgarten inklusive Ausstellung ab Samstag geöffnet

Geöffnet hat ab Samstag auch der Museumsgarten, in dem eine Balkonkasten- und Kübelpflanzenausstellung zu sehen ist. Premiere feiern die Floristen mit der ersten Blumenschau in der ehemaligen Kapuzinerkirche: „Blumen im Kopf“ heißt der Titel der Ausstellung der bis 30. Mai zu sehen ist. Weiter gibt die LGS bekannt, dass ab 28. Mai Geländeführungen für maximal 15 Gäste möglich sind.

Weiterhin gilt: Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete

Wer die LGS besucht, der muss einen Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen oder einen negativen Covid-19-Test (innerhalb der vergangenen 24 Stunden). Die Buchung eines Zeitfensters ist weiterhin notwendig. Eine Maskenpflicht gilt in den Innenräumen und an Engstellen sowie in den Rosenobelgärten und den Menzinger Gärten, im Bus-Shuttle und wenn sich Menschenschlangen bilden. Alle Informationen gibt es hier.