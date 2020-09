Überlingen vor 14 Stunden

Lesetipps für Ferienkinder: Die zehnjährige Lea empfiehlt das Buch „Grüne Gurken“

In der Sommerferien-Serie Lesetipps für Ferienkinder des SÜDKURIER in Kooperation mit der Stadtbücherei Überlingen stellen Kinder ihre Lieblingsbücher vor. In dem Buch „Grüne Gurken“ hat ein Umzug vom Dorf nach Berlin turbulente Folgen.