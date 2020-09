Überlingen vor 1 Stunde

Lesetipps für Ferienkinder: Die zehnjährige Alina empfiehlt den Comic „Die drei ??? – Diamantenraub“

In der Sommerferien-Serie Lesetipps für Ferienkinder des SÜDKURIER in Kooperation mit der Stadtbücherei Überlingen stellen Kinder ihre Lieblingsbücher vor. In dem Comic „Die drei ??? – Diamantenraub“ lösen drei junge Detektive ein Rätsel um gestohlene Diamanten und Schmetterlinge.