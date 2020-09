von Sabine Busse

Laura ist selber eine große Schwester und empfiehlt die Geschichten von Mimi und Flo „weil sie lustig sind!“. Laura geht in der Burgbergschule in die zweite Klasse. In ihrer Freizeit macht sie Hiphop und spielt Saxophon. Den Inhalt der Geschichten der Schwestern, fasst sie so zusammen: „Die machen immer etwas Neues mit Quatsch.“

Das Buch Die achtjährige Laura empfiehlt „Ziemlich beste Schwestern – Quatsch mit Soße“ von Sarah Welk, 128 Seiten, erschienen bei ars Edition. Es ist empfohlen für Kinder ab sieben Jahren zum lesen und vorlesen.

Da wäre zum Beispiele die Aktion, als die „ziemlich besten Schwestern“ Handys einpflanzen und auf Vermehrung hoffen. Oder als sie die Zeit des Mittagsschlafs der Eltern nutzen, einen Kuchen für ihren Cousin zu backen. Das Ergebnis war zwar essbar, aber die Küche einschließlich Katze mussten gründlich gereinigt werden.

Gut gefallen hat Laura auch die Episode, als die beiden nach dem Regen Schnecken retten und ins Haus bringen. Oder die Idee, den auf dem Bauernhof nebenan gefangenen Mäusen im Puppenhaus ein neues zu Hause zu geben. Leider finden die Eltern solche Ideen meistens nicht so genial. Aber nach einer Auszeit in ihrem Zimmer ist es meistens wieder gut. Laura findet die kleine Flo am lustigsten, weil die immer auf so verrückte Sachen kommt. Die Schrift findet sie ausreichend groß und den Text gut verständlich.

Aktion der Stadtbücherei Im Rahmen der Aktion „Heiß auf Lesen“ gibt es in der Stadtbücherei ein Regal mit Ferienlektüre für Grundschulkinder. Die jungen Leser können die Bücher bewerten und an einer Verlosung teilnehmen.

Eine Quatsch-Idee hat sie mit ihrer Schwester schon einmal nachgemacht. Die beiden auch sehr tollen Schwestern haben ein Mitternachtspicknick mit Äpfeln und Gummibärchen veranstaltet, bis die Mutter sie um 5 Uhr entdeckt und ins Bett geschickt hat.