von Sabine Busse

Paul ist gerade zehn Jahre alt geworden und wechselt nach den Ferien von der Wiestorschule in die fünfte Klasse des Gymnasiums. In seiner Freizeit übt er gerne Bogenschießen und lesen kann er eigentlich immer. „Ich empfehle das Buch, weil es spannend ist“, sagt er. „Nach 20 Seiten will man nicht mehr aufhören und wissen, wie es weitergeht.“ Daher seien die Abenteuer der Woodwalkers, die auch Gestaltwandler genannt werden und mal Mensch, mal Tier sind, so ideal für die Ferien.

Das Buch „Woodwalkers – Tag der Rache“, von Katja Brandis, 368 Seiten, erschienen im Arena-Verlag, empfohlen ab zehn Jahren

„Tag der Rache“ ist der sechste Band der Reihe. Der lässt sich laut Paul auch alleine lesen, aber besser wäre es, wenn man die anderen Bücher kennt.

Carag ist die Hauptfigur und mal Mensch und mal Puma. Die Geschichte spielt am Clearwater Internat in den Rocky Mountains, wo Carag und seine Freunde bald ihre Abschlussprüfungen ablegen sollen. Die Freunde, das sind Brandon, der sich in einen Bison verwandeln kann, und Holly, die als Eichhörnchen durch die Wälder huscht. Aber man sollte sie nicht reizen. „Dann wird sie zum Horror-Hörnchen“, sagt Paul.

Aktion in der Stadtbücherei Im Rahmen der Aktion „Heiß auf Lesen“ gibt es in der Stadtbücherei ein Regal mit Ferienlektüre für Grundschulkinder. Die jungen Leser können die Bücher bewerten und an einer Verlosung teilnehmen.

Die Internatsschüler haben Fächer wie Tiersprache, Verwandlung, Mathe sowie Kampf und Überleben. Letzteres brauchen sie vor allem zum Schluss des Buches, denn der Erzfeind von Carag, Andrew Millings, plant Böses. Diesen Teil sollte man laut Paul vielleicht nicht zum Einschlafen lesen. „Es gibt auch lustige Stellen“, ergänzt er und nennt die polternde Holly. Eine Lieblingsfigur hat er nicht. „Ich finde viele Figuren gut, je nachdem.“