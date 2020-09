von Sabine Busse

„Die drei Ausrufezeichen sind Detektivinnen und Freundinnen“, erklärt Anna. Die Zehnjährige geht in die fünfte Klasse der Heimschule Wald und hat schon viele Bücher aus der Reihe gelesen. In diesem Band geraten Kim, Franzi und Marie in einen Konflikt zwischen Umweltschützern und einem Pharmaunternehmen.

Das Buch „Die drei !!! – Voller Einsatz für die Erde“ von Kirsten Vogel, 160 Seiten, Cosmos-Verlag. Empfohlen für Kinder von zehn bis 13 Jahre.

Der Konzern plant, den Stadtwald abzuholzen für neue Gebäude. Die drei Freundinnen wollen das verhindern und malen Plakate für eine Demo auf dem Hof von Franzis Vater, der Tierarzt ist. Dort haben die drei Ausrufezeichen ihr Hauptquartier. Doch es bleibt nicht bei friedlichen Protesten: Eine Baumaschine wird beschädigt und dann tauchen auch noch Giftköder im Wald auf. Als ein Rehkitz einen davon verschluckt, wird es dramatisch. Franzis Vater ist gefragt. Dieser Moment ist Anna besonders unter die Haut gegangen.

Aktion in der Stadtbücherei Im Rahmen der Aktion „Heiß auf Lesen“ gibt es in der Stadtbücherei ein Regal mit Ferienlektüre für Grundschulkinder. Die jungen Leser können die Bücher bewerten und an einer Verlosung teilnehmen.

Als der Konflikt eskaliert, verschanzen sich die Aktivisten im Wald auf einem Baumhaus. Sie wollen erst wieder herunterkommen, wenn der Konzern nachgibt. Die „cleveren Girls“, wie Anna sie nennt, bekommen viel zu tun und begeben sich auf Spurensuche. Auch ihr Freund bei der Polizei muss wieder helfen.

„Es ist nicht eine Stelle spannend, sondern das ganze Buch“, betont Anna. Aber es gebe auch viele lustige Dinge. Sie hat die Geschichte in drei Tagen gelesen. Auf die Frage, ob sie sich auch als Bettlektüre eigne, sagt sie: „Klar. Man kann nicht damit aufhören, daher ist das Buch ideal für die Ferien.“