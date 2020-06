Überlingen vor 42 Minuten

Lesespaß gegen Langeweile: Stadtbücherei organisiert wieder Aktion „Heiß auf Lesen“ für Grundschüler

Die Stadtbücherei Überlingen lädt mit Aktion „Heiß auf Lesen“ wieder Grundschüler ein, sich in den Sommerferien durch das Bücherregal zu schmökern. Eigens für die Aktion wurde Lesestoff angeschafft, der alle Leselevel und unterschiedliche Interessen abdeckt. Wer an der Aktion teilnehmen will, kann sich ab 1. Juli anmelden.