Bodenseekreis vor 25 Minuten

Müssen wir deutsche Äpfel und Kürbisse essen, weil es sonst bald keine mehr gibt?

Der Aufwand für die Bauern wächst, ihr Erlös sinkt. Wenn das so weitergeht, betreibt am Bodensee keiner mehr Landwirtschaft. Die Bauern schlagen Alarm und begründen, warum jetzt die Verbraucher am Zug sind.