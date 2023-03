„Die Strecke ist einfach wunderschön direkt am See“, schwärmt Markus Dufner der Organisator der neuen Laufveranstaltung, für die OB Jan Zeitler die Schirmherrschaft übernommen hat. „Ein Event für die ganze Familie und perfekt für Zuschauer geeignet.“ Die verschiedenen Läufe finden auf einem Rundkurs von zwei Kilometern im Uferpark, dem ehemaligen Landesgartenschaugelände, als Naturlauf statt – bei optimaler Witterung mit Blick auf die Alpen. Start und Ziel befinden sich im Bereich der Beachbar. Veranstalter ist die Überlinger MCD Sportmarketing, Ausrichter der Turnverein Überlingen. Unterstützt wird die Veranstaltung von den Überlinger Schulen und dem Laufteam Endorphinos.

Die Läufe beginnen um 10 Uhr mit einem Bambini-Lauf über rund 600 Meter, gefolgt von einem Schüler-Staffellauf, der dreimal über 1,2 Kilometer geht. Um 12 Uhr ist ein Benefiz-Lauf über vier Kilometer geplant, der in zwei Runden gelaufen wird. Die Volksbank Überlingen wird pro Teilnehmer einen Baum für das Projekt „Wurzeln“ der Gemeinschaft Deutscher Wald spenden. Die Bäume sollen in Überlingen gepflanzt werden. Eine Stunde später steht der „Randegger 10er“ an, der über zehn Kilometer in fünf Runden geht. Der Hauptlauf – der „Volksbank 1/3 Marathon“ – startet um 14.30 Uhr und richtet sich an erfahrene Läuferinnen und Läufer, schließlich müssen 14 Kilometer über sieben Runden bewältigt werden. Neben den Wertungen in allen Altersklassen werden auf der 1/3-Strecke die Stadtmeister Damen und Herren gesucht und es gibt eine Teamwertung.

Mit dabei ist der Berglauf-Weltmeister Benedikt Hoffmann aus Wahlwies. Gegen 16 Uhr startet eine After-Run-Party mit der Überlinger Coverband The Rockpack.

Anmeldeschluss für alle Läufe ist am 1. Mai (Nachmeldung vor Ort zuzüglich 5 Euro)

im Internet unter

http://www.volksbank-ueberlingen-run.de. Der SÜDKURIER verlost zehn Tickets, die Strecke ist frei wählbar. Infos und Bewerbung unter http://www.suedkurier.de/fitundgesundamsee