Die Fisch-Knoblauch GbR ist eine Fischerei mit Verarbeitung und Räucherei, Direktvermarktung und einem Imbiss. Inhaber seit 1989 sind Andreas und Sonja Knoblauch; seit 2015 ist Marco Knoblauch mit im Betrieb. Ihnen stehen gegenwärtig 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Angeboten werden regionale Süßwasserarten, verschiedene Meeresfische sowie Convenience-Produkte im Fischhaus Löwenzunft in Überlingen, Hofstatt 7, und in der Fischhalle in Unteruhldingen, Ehbachstraße 3.

Viel investiert worden ist in die Technik und Energieeffizienz. „Die komplette Installation ist neu“, umreißt Marco Knoblauch die Bauarbeiten. Erneuert worden ist beispielsweise die Klimatisierung. „Im Sommer wird es jetzt nicht mehr so drückend sein“, sagt er. Neue Fenster mit Dreifachverglasung sind eingebaut worden. Alle Kältegeräte wie Kühlräume und -schränke sind jetzt an eine Verbundanlage mit Wärmerückgewinnung angeschlossen. „Die ist sehr effizient. Die Wärmerückgewinnung wird direkt in die Spülmaschinen eingespeist“, erklärt Marco Knoblauch. Die Türen schließen jetzt automatisch, damit sie nicht unnötig aufstehen.

Nach 21 Jahren, fast auf den Tag genau, war es an der Zeit, das Geschäft zu sanieren. „Wir hatten das schon lange geplant gehabt“, erläutert Marco Knoblauch. „Doch aus den unterschiedlichsten Gründen haben wir das immer wieder verschieben müssen.“ Ein Grund sei auch die Corona-Krise gewesen. Dieser geschuldet ist jetzt ein zweiter Eingang. „Wir haben gar nicht gedacht, dass man so etwas brauchen könnte.“ Versucht worden ist, jeden Millimeter des Ladens besser auszunutzen. „Wir wollten es einfacher und übersichtlicher gestalten, sowohl für unsere Kunden als auch für unserer Mitarbeiter“, erläutert Marco Knoblauch.

Überlingen – Nach rund zehnwöchiger Umbauzeit ist das Fischfachgeschäft & Bistro Löwenzunft, Hofstatt 7, wieder geöffnet: Die Fisch-Knoblauch GbR mit Sonja, Andreas und Marco Knoblauch aus Unteruhldingen hat dafür eine Menge Geld in die Hand genommen, ohne jegliches Fördermittel zu erhalten. Seitdem der Betrieb am Karsamstag 2001 ihren Laden in dem historischen Gebäude „Löwenzunft“ eröffnet hat, freuen sich neben Einheimischen auch eine ständig wachsende Zahl von Urlaubsgästen über das vielfältige Angebot. Mit dem Umbau ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens geschaffen worden.

Überlingen/Uhldingen-Mühlhofen – Was vor etwa 28 Jahren auf dem Überlinger Bauernmarkt begann, danach in der Greth-Markthalle in Überlingen und im Fischhäusle in Nußdorf weiterging, ist in der Löwenzunft auf der Hofstatt zum krönenden Abschluss gekommen.

Ein breites Sortiment hausgemachter Fischprodukte verleiht der Fischerei Knoblauch seit vielen Jahren ein unverwechselbares Profil. Andreas und Marco Knoblauch fahren vor Sonnenaufgang auf den See, um die tags zuvor ausgebrachten Netze und Reusen einzuholen. Geräuchert wird die feine Rohware in der Fischhalle in gemauerten Öfen mit Buchenholz. „Es wird geschlachtet, filetiert, küchenfertig gemacht, heiß- und kalt geräuchert, veredelt und natürlich die Qualität der angelieferten Waren sorgfältig geprüft“, so Andreas Knoblauch. Und Marco Knoblauch unterstreicht: „Alles ist unsere Handschrift.“ Bei der Verarbeitung setzt das Unternehmen seit eh und je auf geübte Handarbeit getreu dem Firmenleitspruch „Tradition und Frische ist unsere Stärke“.

Die Offerte des Hauses reicht von sämtlichen Bodenseefischen aus eigenem Fang über Meeresfische, Krustentiere und Muscheln bis hin zu Kaviar, Fischsalaten und -suppen, Terrinen, Räucherlachsen, Marinaden und verschiedenen Fischbrötchen – alles naturbelassen und ohne Konservierungsstoffe. Die hausgemachten Fischsuppen, die Fischgerichte und die vielen verschiedenen Salaten entstammen der Rezeptur von Sonja Knoblauch.

Täglich frische Ware

Unmittelbar nach der Verarbeitung in der Fischhalle gelangen die Bodenseefische im Kühlfahrzeug und auf Eis gelegt nach Überlingen ins Fischhaus Löwenzunft – und das bis zu drei Mal am Tag. Der Fischversand wird in der Fischhalle abgewickelt. Andreas Knoblauch: „Wichtig für uns ist dabei, dass diese Frische direkt – ohne Zwischenhandel – zum Endverbraucher gelangt.“ Die tägliche Anlieferung von Meeresfischen und Feinkostsalaten sowie die Lebendhaltung von Regenbogen- und Lachsforellen sowie von Saiblingen garantieren gleichfalls die Frische der Ware.

Herausragende Ideen

Dass die Arbeit des Unternehmens sehr anerkannt ist, wurde vor sieben Jahren deutlich: Seinerzeit wurde es mit dem „Seafood Star“, dem Branchenpreis der Fischwirtschaft für Unternehmen mit Vorbildcharakter, deren Ideen und Kreativität herausragend sind, als „bester Direktvermarkter“ ausgezeichnet. „Der Preis ist eine außerordentliche Art der Wertschätzung bei den Kunden und in der Fachwelt im deutschsprachigen Raum“, hatte sich Andreas Knoblauch gefreut.

Stolz auf Mitarbeiter

Knoblauchs Dank gilt zum einen der Stadtverwaltung Überlingen und dem Ordnungsamt, „dass es so gut funktioniert hat“. Zum anderen der Nachbarschaft und den Mietern im Haus, die in den zurückliegenden Wochen viel hätten ertragen müssen. Weiter dankt Andreas Knoblauch den Handwerkern, die unter Leitung seines Sohnes Marco „wie in Zahnrad ineinandergegriffen“ hätten. Nicht zuletzt gilt sein Dank den Kunden, die in den vergangenen Wochen in einem Provisorium hatten einkaufen müssen. Sonja Knoblauch: „Sie haben alle unsere Veränderungen mitgetragen.“ In die Dankesworten schließen die Knoblauchs aber auch ihr Personal ein, die „super mitgezogen“ hätten. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien schon lange mit dabei, so feiert Anja Rock dieser Tage ihr 20-jähriges Betriebsjubiläum. Sonja Knoblauch hebt hervor: „Wir haben viele langjährige Mitarbeiter. Das macht uns wirklich stolz.“