Zunächst war sie in einem Drogeriegeschäft an der Abigstraße ans Werk gegangen und entwendete dort zahlreiche Artikel. Trotz eines auslösenden Alarms am Ausgang und einer kurzzeitigen Verfolgung durch einen Zeugen gelang ihr die Flucht, teilt die Polizei mit.

Vorläufige Festnahme an einer Tankstelle

Nur wenige Minuten später versuchte sie ihr Glück mit der gleichen Art und Weise in einem Drogeriemarkt an der Lippertsreuter Straße. Nach einem Hinweis eines weiteren Zeugen konnte sie kurze Zeit später in einer Tankstelle durch die verständigten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden.

Die vollkommen uneinsichtige Tatverdächtige musste die Ermittler auf die Polizeidienststelle begleiten. Während der Maßnahmen beleidigte sie eine eingesetzte Beamtin fortlaufend. Auf die 63-Jährige kommen Anzeigen wegen Diebstahls und Beleidigung zu.